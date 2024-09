La Coordinadora Veïnal del Baix Besòs denuncia l'incompliment dels compromisos dels ajuntaments de l'àrea

La Coordinadora Veïnal del Baix Besòs ha denunciat aquest dilluns en roda de premsa que els ajuntaments metropolitans incompleixen els compromisos adquirits amb el territori "per passiva o silenci". La queixa l'han fet palesa gairebé dos anys després que alcaldes i alcaldesses de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac signessin un compromís d'acció conjunta als barris del Baix Besòs. Sostenen que han estat mesos de paràlisi respecte dels compromisos adquirits.

Els veïns se senten oblidats i demanen que aquestes accions i inversions, en matèries com ara l'habitatge les infraestructures o el medi ambient, es duguin a terme. Durant una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya a Barcelona, també han anunciat una "gran mobilització" veïnal al febrer per reivindicar-se, amb el focus posat en l'habitatge.

També s'han queixat que cap de les convocatòries a les quals han emplaçat les alcaldies han tingut una resposta positiva, i el contacte amb els ajuntaments ha estat "mínim". En la mateixa línia, han explicat que des del Consorci del Besòs no se'ls ha convocat a participar, fet que els preocupa. Per tot plegat, parlen de "menysteniment" de les administracions i de manca de voluntat política per fer "real" la participació veïnal al Consorci i demanen una nova "governança" del territori.

Camilo Ramos, president de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), ha assegurat que les alcaldies dels ajuntaments implicats han "trencat" el pacte del 2022, tot i que els veïns els hagin estat perseguint "per activa i per passiva". "Potser no han fet una ruptura verbal", ha matisat el responsable, però considera que l'han trencat amb "el seu silenci" i "la manca de voluntat". "No entenen o no han sabut aprofitar la voluntat del moviment veïnal de treballar junts", ha lamentat.

Infrahabitatge, vessaments al riu i pla de Barris

Entre les denúncies hi ha la manca de resposta de l'administració davant de l'infrahabitatge, en general i en concret al Pla del Besòs i la Serra de Mena, així com la manca d'acció per resoldre les fuites d'aigua de Badalona i Santa Coloma de Gramanet. També han denunciat la manca de reunions per encarar i gestionar els vessaments al riu Besòs i la manca d'actuació respecte al desplegament del Pla de Barris a l'Eix, ja que han assegurat que només se n'ha adjudicat un.

Ramos ha recordat que l'acord del 2022 parlava d'un pla d'habitatge del Baix Besòs i ha subratllat que tots els municipis de la zona tenen problemes com ara habitatges per a persones grans o lloguer social. També ha denunciat que el procés de rehabilitació al barri del Besòs de Barcelona tal com es pretén fer és "la fi del barri" i ha indicat que és "absolutament inviable" que duri quaranta anys. Mentrestant, ha apuntat, hi ha una gran quantitat d'habitatges en venda, ja que hi ha una "fugida" de part de la població que veu que no té solució.