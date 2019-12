"Estem en una situació de crisi real". Amb aquestes paraules ha inaugurat la Cimera del Clima de Madrid Hoesung Lee, president del Panell Intergovernamental d'experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) de les Nacions Unides, que ha fet una crida als dirigents polítics internacionals perquè redueixin les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i es comprometin a limitar l'augment de la temperatura global del planeta a 1,5 °C d'aquí a la fi de segle.



"Els nostres informes indiquen que els impactes de l'escalfament són molt més greus del que pensàvem abans. S'accelerarà l'escalfament del mar i les possibilitats d'adaptar-se i mitigar-lo es redueixen", ha afegit l'expert en la cerimònia d'obertura de la COP 25. Així mateix, el líder científic, que ha estat el primer a prendre la paraula en aquest primer plenari, ha cridat a l'acció per aconseguir un escenari de mitigació molt més ambiciós. "És necessari reduir les emissions a zero", ha recalcat.

"El nostre treball ha arribat al nucli de tots els governs. Ha arribat a tot arreu, a diferents sectors de l'economia i als joves. Malgrat això, és evident que no estem fent prou. Estem treballant per aportar les proves científiques que vostès (els polítics) necessiten. Confio que aquests informes ajudin a integrar la nostra comprensió del canvi climàtic", ha conclòs.



El secretari general de l'ONU, António Guterres, s'ha sumat a les paraules del dirigent de l'alt representant de la ciència i ha demanat que "tots els governs es comprometin a revisar les seves contribucions amb l'ambició climàtica" per aconseguir posar fi a la situació d'emergència climàtica. "Obrim els nostres ulls a aquesta amenaça imminent. Obrim les nostres ments a la unanimitat de la ciència. No actuar seria una traïció a tota la raça humana i a totes les generacions vinents", ha exposat davant els diferents mandataris.



En aquesta mateixa línia s'ha mostrat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha pres la paraula com a amfitrió de la COP. El dirigent socialista ha recalcat la importància d'aquesta trobada multilateral per poder fixar compromisos veritables en matèria climàtica. "Depèn de l'home reparar el mal causat i frenar el que està per venir", ha valorat. El dirigent espanyol també ha posat el focus –encara que de manera indirecta– sobre la sortida dels EUA de l'Acord de París, al·legant que "cap país pot deslliurar-se de la crisi climàtica per poderós que sigui".



Finalment, el president del Govern en funcions també ha assenyalat a Europa com un dels principals motors polítics per aconseguir una "descarbonització ordenada i justa de l'economia". "Si va ser Europa qui va liderar la industrialització és ella qui ha de liderar la descarbonització", ha conclòs.

Piñera, la gran sorpresa



La gran sorpresa de la sessió inaugural ha estat l'aparició del president xilè, Sebastián Piñera, qui ha intervingut per videoconferència des del país llatinoamericà, ja que va decidir no acudir a la cimera per les dificultats sociopolítiques que travessa l'estat andí, submergit en un clima de protesta social des de fa poc més d'un mes.



Piñera ha aprofitat la situació per parlar de la conjuntura política de Xile i legitimar, en certa manera, la repressió que està exercint el Govern contra els milers de manifestants que porten als carrers més d'un mes. "En les últimes sis setmanes hem viscut situacions simultànies d'una ona de violència criminal", ha valorat el dirigent, que s'ha mostrat "dolgut" per no poder estar a Madrid. "Estem segurs que sabrem superar aquests temps difícils i que sortirem enfortits com un país democràtic i just", ha valorat.



Després d'un preàmbul dedicat a la situació política de Xile, el president del país llatinoamericà ha reclamat que s'aconsegueixin els "compromisos ambiciosos" que està reclamant la joventut als carrers. "S'ha acabat el temps dels diagnòstics i ha començat el temps de l'actuació", ha resolt.