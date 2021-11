Més de cent països s'han compromès aquest dimarts a la COP26 a frenar la desforestació per al 2030. Es tracta d'un acord sense precedents, ja que els líders que han signat el document representen el 85% dels boscos del planeta. Aquest pacte, promogut pel Govern britànic de Boris Johnson, ha mobilitzat també un important fons per a la restauració dels boscos la propera dècada. El centenar de països signants ja ha compromès un pressupost de 12.000 milions de dòlars per a aquesta causa. A més, s'ha aconseguit 7.200 milions més d'inversió addicional privada.



Un altre acord d'aquest dimarts a la COP26 té a veure amb el metà. Més de 80 països han signat a la capital d'Escòcia un nou conveni per reduir un 30% i de cara al 2030 les emissions d'aquest gas, el potencial de l'escalfament del planeta del qual és entre 30 i 80 vegades més alt que el CO2.



L'acord sobre la desforestació fa una menció addicional a la necessitat de protegir la conca del Congo, la segona selva tropical més gran del planeta. D'aquesta manera, es destinaran 1.500 milions de dòlars a la protecció d'aquest ecosistema. Finalment, els directors generals de les 30 principals institucions del món, entre les quals hi ha Aviva, Schroders i Axa, han signat el compromís d'eliminar d'aquí el 2030 totes les seves inversions relacionades amb activitats que contribueixin a la desforestació.

Aquest pacte inclou el compromís dels països industrialitzats, que representen el 75% del comerç mundial de productes vinculats a la desforestació –oli de palma, cacau o soja–, per reduir la pressió dels boscos i millorar la transparència de les cadenes de subministrament.



La signatura d'aquest document –que no és vinculant– genera certs dubtes entre els observadors que assisteixen a la Cimera de Glasgow. Javier Andaluz, membre de la Xarxa d'Acció pel Clima (CAN, per les sigles en anglès) i portaveu d'Ecologistes en Acció, celebra tant la iniciativa com que els mandataris hagin posat "per fi" una data límit a la desforestació, però considera que el 2030 és massa tard. "Tota la ciència ens indica que aquestes masses ecosistèmiques, que són embornals de carboni, han d'estar en el millor estat per poder absorbir les emissions d'una economia global que segueix en creixement".



"Fins que no posem fi a l'expansió de l'agricultura industrial, comencem a avançar cap a dietes basades en plantes i reduïm la quantitat de carn i lactis industrials que consumim, els drets dels pobles indígenes seguiran amenaçats i la natura continuarà sent destruïda, en comptes de tenir l'oportunitat de restaurar-se i recuperar-se", ha afegit Ana Jones, representant de Greenpeace Regne Unit.

Compromís sobre el metà

El Compromís Mundial sobre el Metà va ser impulsat pels EUA el setembre i, aleshores, s'hi van sumar al voltant de 30 països. Ara, en el marc de la COP26, sembla que l'aliança s'eixampla amb un total de 89 governs inscrits, els quals representen el 46% del total de les emissions anuals d'aquest contaminant. El metà és el responsable, segons les estimacions científiques, del 25% de la pujada global de temperatures i les emissions es vinculen estretament a l'activitat ramadera, responsable del 40% del total. A més, el sector energètic fòssil és darrere de prop del 35% de les emissions i el sector residus del 20%. L'acord formalitzat aquest dimarts a Glasgow no és vinculant, i per això dependrà de la bona voluntat dels Governs. La comunitat científica i moviments ecologistes i socials reclamaven que la reducció fos del 45% de les emissions de metà.