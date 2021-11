Després de setmanes amb unes xifres molt baixes, la vacunació del coronavirus s'ha reactivat de manera molt important a Catalunya arran de l'aprovació de l'extensió del passaport Covid a la restauració i gimnasos, entre d'altres espais. En concret, l'última setmana s'han posat un total de 65.853 primeres i segones dosis (24.700 primeres i 41.153 segones), el que suposa un 48,2% més que la setmana anterior -del 16 al 22 de novembre-. L'increment, que coincideix amb l'aprovació dimarts passat de l'expansió el certificat Covid per part del Govern, és més destacat en les primeres dosis, que han crescut el 56%, que en les segones, amb un augment del 43,9%.



L'augment de la vacunació encara és més important si es compara amb dues setmanes enrere. De fet, el 17 de novembre el Govern ja avançava que molt probablement aprovaria l'expansió del passaport Covid, un fet que ja va notar-se en les vacunacions. Del 9 al 15 de novembre, tot just s'havien posat 26.662 primeres i segones dosis -11.866 primeres i 14.796 segones-, de manera que en dues setmanes s'han multiplicat per 2,5 -l'increment és del 147%-. Ara mateix ja hi ha el 75% de la població catalana amb la pauta completa de vacunació, volum que s'eleva al 84,1% entre els majors de 12 anys, els que hi han pogut accedir.



Amb tot, la situació epidemiològica continua empitjorant, amb gairebé 11.300 contagis setmanals -més de 1.600 al dia, de mitjana-, el que suposa un 130% més que dues setmanes enrere. Als hospitals ja hi ha 660 ingressats amb coronavirus, el doble que fa 15 dies, dels quals 141 estan a l'UCI.