Després de dos mesos i cinc dies sense l'estat d'alarma, Catalunya decreta el toc de queda nocturn d'1 a 6 de la matinada a 158 municipis, entre els que hi ha Barcelona. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de la reunió extraordinària de la comissió delegada de la Covid-19 que ha tingut lloc aquesta tarda davant l'empitjorament continuat de les dades epidemiològiques.



El Govern ha pres la decisió de tornar al toc de queda nocturn en municipis de més de 5.000 habitants on més impacte està tenint la Covid-19, amb una incidència acumulada igual o superior a 400 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants en els darrers set dies. Això afectarà també a municipis que envoltin les zones més afectades, encara que els seus indicadors no siguin tan alarmants, amb la finalitat de "protegir-los". A la pràctica, són el gruix de nuclis de les diverses corones metropolitanes de Barcelona, així com Tarragona, Reus i bona part dels pobles de la Costa Daurada.



La mesura tindrà una vigència inicial d'una setmana i el Govern té la intenció que estigui en marxa ja aquest cap de setmana. És per això que la Generalitat ja ha iniciat els tràmits per tal d'obtenir l'aprovació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i aplicar la mesura "amb la màxima celeritat possible", ha avançat el president. D'altra banda, Aragonès ha assegurat que la Generalitat ha pres aquesta decisió per restringir les activitats socials -que propaguen amb més celeritat el coronavirus-, per protegir les persones amb la franja d'edat que encara no tenen la pauta completa de la vacunació, per evitar tensar el sistema sanitari davant d'aquesta nova onada, i per preservar la reactivació econòmica.

Aragonès ha recordat que el confinament nocturn és una mesura complementària a les que ja s'han posat en marxa aquesta nova setmana, com ara que totes les activitats reglades acabin a les 00:30 h, reintroduir que tots els esdeveniments es facin amb el públic assegut o limitar les reunions socials a un màxim de 10 persones.



La trobada ha tingut lloc aquesta tarda per estudiar l'informe dels serveis jurídics de la Generalitat que avala demanar al TSJC un toc de queda per municipis davant l'empitjorament continuat de les dades epidemiològiques.

A la reunió hi han participat també el vicepresident Jordi Puigneró, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.