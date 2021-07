Amb els principals indicadors epidemiològics desbocats i empitjorant cada dia, el ritme de contagis de coronavirus a Catalunya no deixa de créixer i s'apropa a les pitjors dades registrades des de l'esclat de la pandèmia. Segons les darreres dades del Departament de Salut, els últims set dies s'han confirmat 31.444 casos. Tot i que la dada no és definitiva -les xifres dels últims tres dies encara s'incrementaran a mesura que es tanqui la notificació de casos- ja és la més elevada des de la segona quinzena de l'octubre, quan es va assolir el pic de la segona onada. Amb una velocitat de propagació de rècord -ara mateix l'Rt és del 3,39, el que significa que cada positiu contagia més de tres persones-, de ben segur que en els propers dies el país trencarà el seu rècord de casos setmanals. El més preocupant, però, és que aquest creixement de contagis, tot i que es concentra sobretot entre la població jove, ja té un impacte creixent als hospitals i al conjunt del sistema sanitari.



En les darreres 24 hores, Salut ha confirmat 7.100 nous contagis, mentre que el risc de rebrot ja és de 1.460 punts, 179 més que en l'anterior balanç i el nivell més elevat des de l'inici de la pandèmia. La incidència de casos acumulada a 14 dies per 100.000 habitants ja és de 445 -44 més-, el volum més important des de principis de febrer. La positivitat de les proves està al 15,26%, una dada que més que triplica el 5% de topall fixat per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control. La mitjana d'edat dels nous contagiats segueix sent molt baixa (26,6 anys).

A diferència del que passava els primers dies d'aquest creixement de casos -provocat per la caiguda de les restriccions i la major interacció social, un avenç encara insuficient de la vacunació entre col·lectius sobretot joves i la presència creixent de la variant delta, més contagiosa-, ara ja hi ha un clar impacte al conjunt del sistema sanitari. La primària ja acumula jornades col·lapsada amb la creixent afluència de persones amb símptomes i el que comporta -realització de proves i testos, tramitació de baixes, etc-, mentre que als hospitals catalans ja hi ha 610 ingressats amb coronavirus, el que suposen 180 més que només deu dies enrere. A les UCI hi ha 133 persones amb Covid, 19 més que l'1 de juliol, i també s'ha revertit la tendència a la baixa acumulada durant setmanes.



Només es manté en nivell positius la mortalitat, fonamentalment per la vacunació avançada dels col·lectius més vulnerables. Ara mateix, el 56,1% dels catalans han rebut la primera dosi i el 42,2% ha completat la pauta, volum que s'eleva al 49,6% entre els majors de 16 anys. Per tot plegat, les últimes hores el Govern ha decidit recuperar restriccions -i tancar l'oci nocturn en interiors-, a banda de reclamar a l'Estat que torni a imposar l'ús de mascaretes a l'exterior.