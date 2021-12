Continua l'evolució negativa de la sisena onada de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya. Els contagis segueixen a l'alça i la pressió assistencial comença a ser important. En concret, segons les darreres dades del Departament de Salut, ara mateix ja hi ha gairebé 976 ingressats als hospitals catalans amb coronavirus, el que suposa un increment de prop del 40% respecte als 699 que hi havia set dies enrere. Es tracta de la xifra més elevada des del 2 de setembre, és a dir, fa més de tres mesos, quan la dada pujava a 984. La situació també es complica a les UCI, on ja hi ha 234 ingressats amb Covid-19, 60 més que fa només quatre dies i el volum més important des del 15 de setembre, quan ascendia a 237. La mortalitat es manté, però, relativament baixa, amb 43 víctimes la darrera setmana, gairebé les mateixes que l'anterior i tot just un 30% més que fa 15 dies.



El contagis continuen augmentant. L'última setmana amb dades definitives -entre l'1 i el 7 de desembre- se n'han registrat 17.578, el que significa que la mitjana diària ja supera els 2.500 casos. És un 80% més dels notificats dues setmanes abans i ja se situa als nivells de principis d'agost, quan encara s'arrossegava la cinquena onada pandèmica, que ja començava a anar a la baixa. En aquest sentit, la incidència acumulada de casos per 100.000 habitants ja és de 225 a set dies i supera els 400 a 14. La velocitat de transmissió o taxa Rt és de l'1,28, de manera que cada positiu contagia més d'una persona.



Paral·lelament, el risc de rebot supera els 500 punts, un fet inèdit des de principis d'agost, mentre que la positivitat de les proves ja és del 8,47%, és a dir, cada cop s'allunya més del llindar del 5% fixat per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control. Des de mitjans d'agost que no registrava un volum tan elevat.

La dada positiva és que la vacunació continua a l'alça. Ja hi ha gairebé un milió de catalans que han rebut la tercera dosi de la vacuna, mentre que el 75,5% dels catalans han rebut ja la pauta completa de les dues primeres dosis. A partir de la setmana vinent de ben segur que el ritme de vacunació s'incrementarà, ja que arrencarà el procés de posar les primeres dosis als infants d'entre 5 i 11 anys. Ara mateix, el 84,6% de la població diana -els majors de 12 anys- ja han rebut dues dosis de la vacuna.