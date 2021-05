El toc de queda nocturn no serà renovat un cop acabi l'estat d'alarma aquest diumenge. Després de dies de deliberació, el Govern ha decidit no aplicar-ne un de nou més enllà de l'estat d'excepcionalitat, segons ha confirmat en roda de premsa el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, qui ha comparegut de manera extraordinària després del Consell Executiu amb la portaveu del Govern, Meritxell Budó. "Les dades epidemiològiques continuen amb una tendència consolidada i a la baixa", ha explicat Aragonès. A més, el confinament territorial de Catalunya també finalitzarà aquest diumenge.

A la millora de la situació epidemiològica que es fa notar a les dades, se li suma una previsió d'arribada de vacunes durant la següent setmana que dispararia el ritme de la campanya, segons ha afirmat el vicepresident: "Si es compleixen els compromisos d'arribada de vacunes, podem afirmar que el 70% dels catalans i catalanes estaran vacunats durant el juliol". Aragonès ha anunciat que s'espera que arribin "el doble de dosis de vacunes que han arribat durant tot l'abril", i a finals d'aquesta setmana preveuen haver vacunat el 80% de les persones majors de 60 anys: "El risc de patir un rebrot epidèmic que comprometi la capacitat de les UCI es reduirà dràsticament".



A més, el vicepresident també ha anunciat que finalment no han aprovat cap modificació de la Llei de Salut Pública per aplicar restriccions des de l'Executiu un cop acabat l'estat d'alarma, tal com havien avançat que farien: "Abans d'entrar en un embolic jurídic, com que aquesta eina no l'hem de fer servir immediatament, deixem-la reposar", ha dit Aragonès. Aquest decret havia de servir per limitar drets fonamentals per gestionar alertes epidemiològiques tot i no comptar amb l'empara d'un estat d'alarma, però el Govern ha preferit aparcar aquesta idea, ja que no tenen pensat aprovar cap confinament de manera immediata i l'Estat "encara està definint el marc jurídic de sortida de l'estat d'alarma".



De fet, tant Aragonès com Budó han lamentat que el Govern espanyol no hagi comptat amb els governs autonòmics per decidir la fi de l'estat d'alarma, així com no saber quines eines tindrà la Generalitat per gestionar l'evolució de la Covid-19: "El Govern de l'Estat espanyol no ha notificat quin és el marc jurídic per sortir de l'estat d'alarma. Avui hem sabut alguna iniciativa per la premsa, però la valorarem un cop la puguem llegir".

Reunions socials de sis persones

Tot i l'aixecament de l'estat d'alarma, el Govern mantindrà la restricció en sis persones per a les reunions de caràcter social. En aquesta línia, Budó ha anunciat que demanaran l'aval al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per persistir amb la mesura a partir de diumenge: "Hem de recordar que amb interacció social, el virus es propaga amb facilitat".