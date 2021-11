Més enllà de la consideració de si Catalunya ha entrat o no a la sisena onada de la pandèmia de coronavirus, és un fet que les dades continuen empitjorant amb rapidesa. Segons el darrer informe del Departament de Salut, en l'última setmana els casos han augmentat més d'un 60% -han passat de 2.968 a 4.844, és a dir ja s'arriba a una mitjana de 700 al dia-. El volum creixent de contagis ja es nota als hospitals, ja que les persones ingressades amb coronavirus han crescut prop d'un 20% en els últims set dies, passant de 337 a 399. La xifra actual és la més elevada des del 7 d'octubre.



Pel que fa la UCI, ara mateix hi ha 93 persones amb Covid-19, tres menys que ahir però 15 més que una setmana enrere. Finalment, la mortalitat també empitjora, ja que les defuncions s'han doblat en aquest període. Si entre el 31 d'octubre i el 6 de novembre es van registrar 10 defuncions, entre el 7 i el 13 de novembre -darrer període amb dades definitives- n'hi ha hagut 21. També va a l'alça la positivitat de les proves, que ja és del 3,43% -fa set dies estava al 2,53%-, tot i que es manté per sota del llindar del 5% fixat per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control.

Els darrers dies el Govern ha donat a entendre que si la situació continua empitjorant la primera mesura serà estendre l'ús del passaport Covid més enllà de l'oci nocturn. De fet, fa algunes setmanes Salut ja va apuntar que el moment per fer-ho seria quan s'arribés als 100 ingressats a l'UCI amb la malaltia, un nivell que està a tocar.



En qualsevol cas, tots els experts mantenen que la intensitat de l'actual creixement no serà similar als anteriors -almenys pel que fa a la pressió als hospitals i a la mortalitat, no tant pel que fa a l'atenció primària- a causa de l'elevat nivell de vacunació de la població. Un nivell, però, que fa dies que està estancat i, de fet, l'última setmana només s'han posat poc més de 25.000 vacunes, entre primeres i segones dosis. Ara mateix el 74,6% de la població catalana ha completat la pauta, un nivell que arriba al 83,7% entre els majors de 12 anys, al cap i a la fi els que s'han pogut vacunar.