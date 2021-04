El Consell Executiu de la Generalitat aprovarà el proper dimarts un nou decret que modificarà la Llei de Salut Pública i permetrà aplicar tocs de queda o confinaments perimetrals un cop s'aixequi l'estat d'alarma, que caurà a partir del 9 de maig. Ho ha avançat el programa Planta Baixa de TV3 i ho ha confirmat el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, en la sessió de control al Parlament. El canvi normatiu ha de possibilitar prendre aquestes mesures sempre que la situació epidemiològica sigui molt dolenta, si bé en darrer terme serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui les haurà de validar, ja que tant en el cas del toc de queda com en el dels confinaments perimetrals hi ha una vulneració de drets fonamentals.

D'entrada, però, la intenció de la Generalitat no és portar a terme aquestes mesures, si no avançar cap una desescalada. De fet, des de dilluns torna a estar permesa la mobilitat per tot el territori català, després de tres setmanes de confinament comarcal. Ara mateix la situació de l'epidèmia de Covid-19 és d'estancament, amb la velocitat de propagació o taxa Rt movent-se al voltant de l'1 i una mitjana d'una mica més de 1.500 casos setmanals. La pressió assistencial es manté en nivells elevats -més de 1.600 pacients Covid als hospitals i al voltant de 500 a l'UCI.



Sí que hi ha hagut una caiguda progressiva de la mortalitat, que ja se situa per sota de les 100 víctimes setmanals, un nivell que no s'assolia -i de manera esporàdica- des de principis d'octubre i de manera estable des de l'estiu. Ara mateix ja s'han posat més de 2,5 milions de vacunes a Catalunya (1,79 milions de primeres dosis i 712.000 de segones) i, sobretot, tots els grups d'edat a partir dels 60 anys ja presenten nivell importants de protecció, ja que en tots els casos més del 50% dels membres han rebut almenys la primera dosi. Aquesta qüestió és clau per explicar la caiguda de la mortalitat, ja que els majors de 60 anys representen el 95% dels morts per coronavirus.