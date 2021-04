Les dades epidemiològiques tornen a anar a la baixa a Catalunya, si bé la pressió hospitalària es manté elevada, sobretot pel que fa als pacients Covid a l'UCI, que des de fa dies es mouen al voltant dels 500, més de la meitat del total. Tot plegat a l'espera que el Procicat anunciï presumiblement aquest dijous el final del confinament comarcal a Catalunya a partir de dilluns.



Segons el darrer informe del Departament de Salut, la velocitat de propagació de la malaltia o taxa Rt cau nou centèsimes i se situa en el 0,98, és a dir, per sota de l'1, el nivell a partir del qual la pandèmia està en expansió. Deixant de banda el miratge estadístic de la Setmana Santa -quan va haver-hi un infradiagnòstic i el gruix dels casos es van comunicar amb retard-, l'Rt no estava per sota de l'1 des de mitjans de març. El nivell actual significa que cada 100 persones positives en contagien 98 més. El risc de rebrot també cau -25 punts- i ara està en 272.



La incidència de casos acumulada a 14 dies per 100.000 habitants es manté estable en 277 (tres menys que en l'anterior balanç), mentre que en les darreres 24 hores s'han declarat 1.932 casos. La darrera setmana amb les dades tancades -entre l'11 i el 17 d'abril- s'han reportat 10.462 positius, el que significa una mitjana per sota dels 1.500 diaris, el nivell més baix dels darrers nou dies. En canvi, puja lleugerament la positivat de les proves, que ara està en el 6,22%, una dècima més. L'OMS estableix que per tenir l'epidèmia sota control cal que la positivitat estigui per sota del 5%. Paral·lelament, els casos diaris diagnosticats per test d'antígens en persones en símptomes sí que van a la baixa.

El darrer dia també s'ha informat de 21 noves morts, amb un total de 21.720 defuncions en tota la pandèmia a Catalunya. Hi ha 1.650 pacients ingressats als hospitals, 20 menys que en el balanç anterior, i 497 persones a l'UCI, dues menys que fa 24 hores. Des del 8 d'abril, els pacients Covid a l'UCI es mouen al voltant dels 500 -amb un pic de 519 el dia 12-, de manera que la situació sembla estabilitzada, però a un nivell molt elevat. La vacunació segueix avançant i ara ja hi ha el 20,7% de la població catalana que ha rebut la primera dosi -el 24,3% dels majors de 16 anys-, amb avenços significatius en la franja d'entre 66 i 79 anys.



Les noves dades arriben en ple debat sobre el més que probable final del confinament comarcal a Catalunya a partir del proper dilluns, dia 26. S'espera que aquest dijous el Procicat confirmi l'obertura territorial, amb el dubte de si el nou àmbit serà tota l'autonomia o per vegueries.