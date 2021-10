Tot i que els experts insisteixen que l'epidèmia de Covid-19 no s'ha acabat, també admeten que la situació actual és molt bona, sobretot si es compara amb la que hi havia a l'inici de l'estiu, fa tres mesos. I és que segons les darreres dades del Departament de Salut, a Catalunya es registren menys de 2.000 contagis de coronavirus a la setmana -concretament 1.904-, un fet que no succeïa des de la primera setmana de juliol de l'any passat.



Òbviament, la forta millora de les dades de contagis també s'ha anat traslladant als hospitals, on la pressió assistencial va a la baixa, i a la mortalitat, que també cau amb força. En concret, els últims set dies amb dades definitives -entre l'1 i el 7 d'octubre-, s'han registrat 12 víctimes mortals per la malaltia, una xifra equiparable a la que es donava a finals de juny, que va arribar-se a 11 morts per setmana, la dada més baixa des de l'esclat de la pandèmia.



Pel que fa als hospitals ara mateix hi ha 358 pacients ingressats amb la malaltia, 15 més que en l'anterior balanç, si bé només al juliol de l'any passat el paràmetre havia estat per sota dels 400 malalts. A l'UCI hi queden 103 persones amb Covid-19, la dada més baixa de l'any i un registre inèdit des del 2 d'agost de 2020.

Tot i que la vacunació segueix estancada -el 73,1% de la població té la pauta completa, xifra que s'eleva al 81,9% entre els majors de 12 anys, al cap i a la fi la població diana-, el retrocés de contagis s'ha tornat a accelerar i la Rt o velocitat de transmissió és de 0,84, sis centèsimes menys que en l'anterior balanç, mentre que el risc de rebrot cau a 47, un nivell que no es veia des del juliol de l'any passat.