Un dia més, les dades epidemiològiques empitjoren a Catalunya, una tendència iniciada ja fa més d'un mes. A l'increment de casos, que continua, fa dies que l'acompanyen un augment dels ingressats als hospitals amb Covid-19 i, tot i que més lent, del nombre de morts provocats per la malaltia. En aquest escenari, cada cop sembla més probable el retorn de les restriccions. D'entrada, la Generalitat planteja ampliar l'ús del passaport Covid més enllà de l'oci nocturn i la Comissió de Salut Pública -on estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat- estudia elevar els llindars de risc de contagi i tancar la restauració a les 23h i l'oci nocturn a la 1h.



Què diuen les dades? La darrera setmana amb xifres definitives -entre el 13 i el 19 de novembre- s'han registrat a Catalunya gairebé 7.500 contagis (7.475), de manera que la mitjana ja supera els 1.000 al dia. És el 53% més que fa una setmana i gairebé el triple que fa 15 dies. La velocitat de propagació o taxa Rt està en l'1,42 i acumula alguns dies a la baixa, però segueix clarament per sobre de l'1, el nivell a partir del qual l'epidèmia està en expansió. La positivitat de les proves va a l'alça i ja està al 4,92%, és a dir a punt de superar el 5% fixat per l'OMS per tenir la pandèmia sota control.



A més a més, ja hi ha 519 pacients ingressats als hospitals amb la malaltia -200 més que fa 15 dies-, dels quals 119 a l'UCI, 12 més que ahir i la xifra més alta des del 4 d'octubre. La darrera setmana també s'han registrat 25 morts, el doble que dues setmanes enrere. Amb tot, aquests darrers paràmetres estan molt per sota dels de fa un any, com a conseqüència de la vacunació.

Amb la consolidació del que ja comença a anomenar-se sisena onada, els passos enrere poden arribar els propers dies. D'entrada, alguns mitjans confirmen que el comitè científic assessor del Covid del Govern ha avalat estendre l'ús del passaport Covid més enllà de l'oci nocturn, una decisió que, en qualsevol cas, haurà de prendre el Consell Executiu i, posteriorment, ser avalada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.



D'altra banda, segons informen La Vanguardia i l'ACN, la Comissió de Salut Pública estudia elevar els llindars de risc de contagi de la Covid-19 i tancar la restauració a les 23 h i l'oci nocturn a la 1 h. Si s'aprova el document plantejat, l'Estat se situaria ara en un nivell de risc mitjà, amb entre 100 i 300 casos per cada 100.000 habitants. En aquest cas, es proposa el tancament de bars i restaurants a les 23 h i el de les discoteques a la 1 h. Actualment els nivells de risc es consideren baixos. En qualsevol cas, es tractaria de recomanacions.

Què passava fa un any?

Amb tot, sí que cal matisar que la situació és incomparable amb la que hi havia just fa un any, quan encara no havia arrencat la vacunació. Aleshores a Catalunya el nombre de casos anava a la baixa, però se superaven els 12.000 a la setmana -l'Rt, però, estava per sota de l'1-, però la gran diferència es percep si es comparen les xifres de la pressió hospitalària i de morts. Entre el 13 i el 19 de novembre de 2020 van morir a Catalunya 433 persones per Covid-19, 17 vegades més que no pas ara, mentre que hi havia més de 2.000 ingressats als hospitals amb la malaltia -es multiplicava per quatre la dada actual- i més de 500 a les UCI -cinc vegades més-. La raó és que ara mateix gairebé el 75% de la població catalana -el 74,8%- ha completat la pauta de vacunació, un volum que s'eleva al 83,9% entre els majors de 12 anys, que són els que han pogut accedir a la vacuna.