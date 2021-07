Un dia més, pèssimes dades pel que fa a l'evolució de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, submergida de ple en la cinquena onada. Les darreres 24 hores el Departament de Salut ha confirmat 8.423 nous contagis, mentre que els hospitals se segueixen omplint: amb 1.058 ingressats a planta -78 més que el dia anterior- i 209 a les UCI -27 més-. El risc de rebrot i la velocitat de transmissió sí que mantenen una evolució a la baixa, però segueixen a nivells molt elevats, concretament en 1.399 punts -191 menys- i l'1,54 -39 centèsimes menys-, respectivament.



El greu empitjorament de la situació pandèmica explica perquè aquest dilluns el Govern va aprovar noves restriccions, que passen fonamentalment per tancar tota activitat d'oci a partir de les 0:30h i limitar les trobades socials a deu persones. El grup de recerca en Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC adverteix que, donada l'elevada positivitat de les proves -per damunt del 18%, molt per sobre del topall del 5% fixat per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control-, "la situació real és pitjor que la detectada".

L'empitjorament ha estat extremadament ràpid les darreres tres setmanes, com a conseqüència de l'arribada de la variant Delta de la Covid-19, una vacunació encara insuficient -sobretot de la gent jove- i la major socialització com a causa del final de les restriccions. Repassem amb cinc dades com ha canviat la situació a Catalunya des de Sant Joan, un dia que amb l'allau de revetlles i celebracions explica l'actual expansió de contagis, segons els experts.

Els contagis es multipliquen per 9

La setmana del 17 al 23 de juny es van registrar a Catalunya 4.804 contagis de coronavirus una xifra que s'ha multiplicat per nou des d'aleshores, ja que del 3 al 9 de juliol -el darrer període amb dades definitives- se n'han confirmat 44.729. Es tracta de la dada més elevada en tota la pandèmia i, segons adverteix el BIOCOM, encara no ha tocat sostre. De fet, la velocitat de transmissió de la pandèmia, o taxa Rt, segueix per damunt de l'1, el nivell que indica que els casos es mantenen en expansió. L'Rt estava a l'1,32 el 23 de juny, un nivell similar a l'1,54 actual, però fa només cinc dies estava clarament per sobre del 3, és a dir, que cada positiu contagiava de mitjana tres persones més.

1 de cada 33 joves, positiu

Els darrers 14 dies, un de cada 33 joves d'entre 15 i 29 anys de Catalunya ha donat positiu de coronavirus -la incidència acumulada en aquesta franja és de 3.052,1-, una dada que a la ciutat de Barcelona arriba a un de cada 25 -la incidència és de 3.976,1-. El 23 de juny, la dada a nivell català era d'un contagiat per cada 456 persones de 15 a 29 anys i d'un per cada 281 a Barcelona ciutat, és a dir, que en ambdós casos s'ha multiplicat per més de deu.

D'una positivitat sota control a superar el 18% de positius

La setmana prèvia a Sant Joan la positivitat de les proves i els testos d'antígens es mantenia per sota del 5% que fixa l'OMS per tenir l'epidèmia sota control. En concret, se situava en el 4,68% i acumulava un mes i mig per sota del 5%. Just l'endemà, però, ja va superar aquest llindar i des d'aleshores no ha deixat de créixer fins arribar al 18,59% actual, de manera que gairebé una de cada cinc proves o tests d'antígens surt positiva. La positivitat dels tests d'antígens a les persones amb símptomes ha passat del 9,47% del 23 de juny al 35,66% d'ahir, és a dir, s'ha multiplicat per quatre, mentre que els casos setmanals detectats per aquest mètode han passat de 1.982 a 24.823.

Més del doble d'ingressats als hospitals

Tot i que la vacunació, molt avançada entre les franges d'edat més vulnerables, ha evitat que el brutal creixement de contagis s'hagi traduït en un creixement equiparable de la pressió hospitalària, la realitat és que els centres mèdics estan cada dia més plens. El dia 23 de juny hi havia 443 ingressats als hospitals amb Covid-19, mentre que avui ja n'hi ha 1.058, és a dir, 615 més; el volum s'ha més que doblat. Des del 18 de maig que no se superava el miler d'ingressats amb coronavirus.



Encara que de manera menor, la pujada també arriba a les UCI, on s'ha passat de 139 persones a 209. Aquí, però, cal incidir en què la xifra va mantenir-se a la baixa fins l'1 de juliol, quan n'hi havia 114, és a dir, que en tot just 11 dies els pacients crítics gairebé s'han doblat. Pel que fa a la mortalitat, s'ha passat de 13 morts entre el 17 i el 23 de juny a 16 del 3 al 9 de juliol, un repunt que és més important si es compara amb les set víctimes que es registraven fa només una setmana.

Augment del 50% dels vacunats amb pauta completa

L'evolució de la vacunació és, sense cap mena de dubte, la dada més positiva de les últimes tres setmanes. El 23 de juny hi havia 2.425.295 catalans que havien completat la pauta de vacunació, el 30,8% de la població; mentre que ara mateix ja n'hi ha 3.732.580, el 47,5% del total. Dit amb altres paraules, el nombre de catalans amb pauta completa ha crescut més d'un 50% en els últims 19 dies. Amb primera dosi s'ha passat de 3.763.544 catalans -el 47,9%- a 4.607.382, el 58,6%. Aquestes últimes setmanes s'ha obert la vacunació primer a la franja d'entre 30 i 34 i, posteriorment, dels 16 als 29, que ja estan rebent les primeres dosis.