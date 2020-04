El coronavirus condueix l'economia espanyola a la major caiguda des de la Guerra Civil

El coronavirus provocarà el major enfonsament de l'economia espanyola des de la Guerra Civil. El 2020 l'economia espanyola caurà un 8% i la taxa d'atur augmentarà sis punts, fins al 20,8%, a causa de la "crisi sense precedents" provocada per la pandèmia del coronavirus. El Producte Interior Brut (PIB) no havia patit una patacada semblant des de 1939. Aquesta és la negra previsió del Fons Monetari Internacional (FMI) en el seu informe de Perspectives Econòmiques Mundials publicat aquest dimarts.



L'organisme celebra aquesta setmana, juntament amb el Banc Mundial, la seva tradicional assemblea de primavera, però en aquesta ocasió adoptarà un format virtual a causa del coronavirus. Les perspectives econòmiques de l'FMI no poden ser pitjors: anticipa un ensorrament econòmic a nivell mundial, no només a Espanya.



El PIB de l'Eurozona es contraurà un 7,5% aquest any, segons el Fons, que calcula que, d'entre les quatre economies més grans d'aquesta àrea, Itàlia és la que registrarà una contracció més gran, ja que arribarà al 9,1% ; seguida d'Espanya, amb una caiguda del 8%; França, amb un 7,2%; i Alemanya, amb un 7%, en el que suposen xifres no vistes a Europa des de la Segona Guerra Mundial.



"En algunes parts d'Europa el brot ha estat tan greu com a la província xinesa de Hubei (...). Tot i que són essencials per contenir el virus, el confinament i les restriccions a la mobilitat estan donant un cop dur a l'activitat econòmica" , explica el Fons al seu document.

Fa tot just tres mesos, l'organisme vaticinava un creixement de l'1,6% de l'economia espanyola per a aquest any i de l'1,3% per al conjunt de la zona euro.



Així mateix, el Fons preveu que l'índex d'atur passi del 14,7% amb què va tancar 2019 al 20,8% al finalitzar aquest any.

Per 2021, però, anticipa una progressiva recuperació del PIB espanyol, amb un creixement econòmic estimat del 4,3%, una taxa que s'eleva al 4,7% en el cas de la zona euro. La taxa d'atur el 2021 serà del 17,5%.



No obstant això, l'informe, coordinat per Gita Gopinath, economista en cap de Fons, reconeix l'"elevat nivell d'incertesa" i apunta que l'escenari base, que preveu que la pandèmia comenci a desaparèixer en la segona meitat de l'any, podria empitjorar.

Esfondrament als Estats Units

Pel que fa a l'economia mundial, es desplomarà un 3% el 2020, llastada principalment per la significativa contracció dels Estats Units, del 5,9%, i l'abrupte frenada de la Xina, que amb prou feines creixerà l'1,2%.



L'ensorrament econòmic serà generalitzat, segons les previsions del Fons: el producte interior brut del Regne Unit caurà un 6,5%; el de Rússia, un 5,5%; Sud-àfrica, un 5,8%; Turquia, un 5%; Japó, un 5,2%, i l'Aràbia Saudita, un 2,3%.



Només mantindran un creixement positiu, encara que amb reduccions contundents, els dos grans gegants asiàtics: la Xina, que creixerà un 1,2% aquest any; i l'Índia, que es preveu ho faci un 1,9%.



Les previsions del Fons apunten a una gradual recuperació el 2021, a mesura que la pandèmia sigui continguda, amb un creixement del 5,8%.

El Govern espanyol diu que serà una crisi intensa però curta

Després de conèixer les previsions de l'FMI, el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital de l'Estat espanyol ha posat èmfasi en destacar que la crisi serà "intensa" però de durada "acotada", amb un repunt des del quart trimestre del 2020 i una recuperació important el 2021.



El Govern espanyol també ha volgut destacar que l'FMI situa Espanya entre els països destacats per la seva resposta fiscal "forta i ràpida". Des del Ministeri dirigit per Nadia Calviño assenyalen que les previsions de l'FMI estan en línia amb les d'altres organismes.



En aquest sentit, apunta que Espanya és un dels països que ha introduït mesures destinades a col·lectius vulnerables com transferències de rendes, ajornaments d'impostos o suspensions del pagament de deutes.