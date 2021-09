Un dia més continua la millora de la situació epidemiològica a Catalunya, que des de fa uns deu dies s'ha tornat a accelerar. Les dades constaten que la cinquena onada de la pandèmia comença a quedar enrere, tot i que la pressió hospitalària encara és elevada. De fet, el volum de contagis ja és equiparable al que hi havia just abans de Sant Joan, el moment en què se situa l'inici de l'actual onada, que va ser totalment explosiu. Així, segons les darreres dades del Departament de Salut, en l'última setmana amb dades definitives -entre el 27 d'agost i el 2 de setembre- s'han registrat 4.738 contagis -menys de 700 al dia, de mitjana-, el volum més baix des de la setmana del 16 al 22 de juny, quan van ser 4.493. L'endemà arribaria la revetlla de Sant Joan i el que comença a ser un lent increment de contagis va disparar-se en molts pocs dies fins assolir nivells inèdits.



Òbviament la incidència acumulada de casos per 100.000 habitants també se situa en nivells equivalents als de fa més de dos mesos, amb 60,8 casos a set dies i 155,9 a 14. La positivitat de les proves, fins i tot, va més enllà i està al 3,85%, ja clarament per sota del 5% que marca l'OMS com a topall per tenir l'epidèmia sota control. El risc de rebrot és ara de 111 punts, nou menys, de manera que està a punt de baixar del 100, la xifra que marca un risc alt de rebrot. No baixa de 100 des de la setmana de l'11 al 17 de juny. La velocitat de transmissió o taxa Rt cau una centèsima i ara està en 0,75, de manera que indica una acceleració del descens de casos.



La pressió assistencial, però, encara es manté en nivells força més elevats dels que hi havia per Sant Joan. Ara mateix hi ha 959 ingressats als hospitals amb Covid-19, 25 més que el dia anterior. Pels voltants de Sant Joan la xifra era inferior als 500. A l'UCI hi queden 321 persones, dues menys que ahir, però el 23 de juny tot just n'hi havia 139. Finalment, la mortalitat també es manté clarament per damunt, amb 75 defuncions els darrers set dies, quan per Sant Joan es movien entre les 10 i les 15.