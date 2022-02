La Comissió Delegada per a la Covid-19 ha acordat aquest dimarts la retirada de la mascareta als patis dels centres educatius, segons han informat a l'ACN fonts del Govern. La decisió va en consonància amb l'eliminació de l'obligatorietat de la mascareta al carrer aprovada pel Govern espanyol, que es farà efectiva a partir d'aquest dijous.

Ho ha confirmat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ho ha justificat amb el descens de les dades epidemiològiques des de fa unes setmanes, que ha permès la retirada de la majoria de restriccions. Aquest divendres reobrirà l’oci nocturn, l’últim sector que romania afectat per les mesures.



La decisió es pren en ple descens de la corba epidemiològica, amb una reducció del 60% dels contagis en les últimes dues setmanes, que ja baixen dels 100.000 setmanals. El juny del 2021 ja es va retirar l'obligatorietat de la mascareta al carrer però en aquell moment la mesura es va mantenir als patis escolars. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ja va demanar dilluns poder treure les mascaretes als centres escolars com més aviat millor, tot i que va insistir que era una decisió sanitària.



Tot i això, Plaja ha apuntat que per ara no es retirarà l'ús de la mascareta als interiors de les escoles, degut a què la situació epidemiològica encara no ho permet.