Més de la meitat dels catalans ja ha rebut la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19 i gairebé un terç -el 32,3%- ha completat la pauta. Ara bé, alhora Catalunya acumula sis dies seguits d'empitjorament dels principals indicadors epidemiològics, amb un creixement important dels contagis, sobretot entre la població jove, la que està menys protegida per la vacuna. L'increment de casos, però, no s'ha traduït de moment en una pujada de la pressió hospitalària, ja que els pacients crítics amb Covid-19 es mantenen a la baixa.



Segons les darreres dades facilitades pel Departament de Salut, en les darreres 24 hores s'han declarat 770 nous casos, mentre que la darrera setmana amb dades consolidades -del 15 al 21 de juny- el total de contagis puja a 3.775, 600 més que set dies enrere, el que suposa una mitjana de 539 al dia. El risc de rebrot puja cinc punts i és de 105, de manera que Catalunya torna a situar-se en un nivell de risc elevat, mentre que la velocitat de propagació o taxa Rt creix tres centèsimes i ja és d'1,19. Això significa que cada 100 positius, contagien 119 persones més, de manera que l'epidèmia està en expansió. També augmenta la incidència de casos acumula a 14 dies per 100.000 habitants, que ara és de 89,9 (2,7 més), mentre que la positivitat de les proves va a l'alça i ja és del 3,91%, encara per sota de 5% que fixa l'OMS per tenir l'epidèmia sota control.

L'edat mitjana de les persones que es contagien també baixa i ara és de 30,66 anys, gairebé 12 menys que la mitjana de tota la pandèmia, el que indica que el gruix dels positius es concentren en la població més jove, la que més vida social té i la que menys vacunada està. En aquest sentit, en les darreres 24 hores s'han posat més de 29.000 dosis. En total, el 50,1% de la població catalana té almenys la primera dosi, volum que puja al 58,9% entre els majors de 16 anys. La pauta completa arriba ja gairebé al terç del total dels catalans -el 32,3%, el que equival al 38% dels majors de 16 anys-.



Més de la meitat de les persones entre 40 i 49 anys ja tenen la primera dosi, mentre que l'han rebut el 18,1% dels d'entre 35 i 39. Els darrers dies creix la inoculació de la segona entre els que en tenen de 50 a 59 -més de la meitat ha completat la pauta- i els de 60 a 69, que reben la segona dosi d'AstraZeneca.



Finalment, hi ha un cert repunt dels pacients a planta dels hospitals amb coronavirus, amb 465, 22 més que en l'anterior balanç, mentre que a les UCI n'hi ha 135, quatre menys. De morts n'hi ha un més en el nou informe.