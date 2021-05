La situació epidemiològica millora a Catalunya de manera notable jornades abans de la finalització de l'estat d'alarma, que cau el dia 9. A més a més, aquesta setmana la previsió és que la vacunació s'acceleri fins a nivells inèdits fins ara. Segons les darreres dades difoses pel Departament de Salut, quasi tots els indicadors relacionats amb la Covid-19 a Catalunya van a la baixa. En concret, la velocitat de transmissió o taxa Rt se situa en 0,97, quatre centèsimes menys. Feia deu dies que no baixava de l'1, el nivell que en principi marca si l'epidèmia està en expansió -quan està per sobre- o en caiguda. Paral·lelament, el risc de rebrot és ara de 265, deu punts menys.



Pel que fa al nombre de casos, en les darreres 24 hores se n'han comunicat 1.171, mentre que en l'última setmana amb les dades definitives -entre el 24 i el 30 d'abril- se n'han declarat 10.101, el que suposa una mitjana diària de 1.443, el nivell més baix en més de tres setmanes. La incidència acumulada de casos a 14 dies per 100.000 habitants cau de 274 a 272. També s'ha informat de 20 noves morts, amb un total de 21.921 defuncions en tota la pandèmia. Així mateix, baixa la pressió assistencial, ja que ara mateix hi ha 1.572 pacients ingressats als hospitals, 53 menys que en el balanç anterior, i 479 persones a l'UCI, les mateixes que fa 24 hores.

A més a més, s'han posat més de 42.000 noves dosis de vacunes, la majoria (40.760), primeres. Tot plegat permet que gairebé una quarta part de la població catalana (24,9%) ja hagi rebut almenys una dosi -10,6% en el cas de la pauta completa-, volum que s'apropa al 30% (29,3%) en el cas dels majors de 16 anys. La previsió és que aquesta setmana s'acceleri la vacunació, després de l'arribada dilluns de 270.000 noves dosis de Pfizer i les més de 250.000 d'AstraZeneca que van fer-ho divendres i que majoritàriament es posaran aquesta setmana. S'espera també que aterrin noves dosis de la vacuna monodosis de Janssen, de manera que podrien injectar-se més de mig milió de vacunes, una dada inèdita fins ara.