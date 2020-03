El coronavirus paralitza l'escena cultural catalana

Després que la Generalitat elevés a fase d’alerta el nivell de prevenció pel coronavirus, imposant així mesures de prevenció, entre elles la cancel·lació de totes les activitats que suposessin concentracions de més de mil persones, el sector cultural va trontollar. Diverses institucions o centres del sector asseguraven ahir que mantindrien les portes obertes. Tot i això, aquest dijous, dia en el qual Catalunya registra 135 nous casos de coronavirus i eleva el total a 316, han han posat fre a les seves activitats. La majoria han especificat que les decisions que han pres estaran sotmeses als nous canvis que es donin en els dies vinents.



Una de les figures arquitectòniques més emblemàtiques de Catalunya, la Sagrada Família, aturarà les obres de construcció i les visites a partir d'aquest divendres, segons ha confirmat avui la Junta Constructora de la Sagrada Família. Aquesta decisió es fa extensiva a la Casa Museu Gaudí, ubicada al Park Güell. Així mateix, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) suspèn l'activitat pública a partir de dissabte fins al 26 de març, encara que es retransmetran en streaming totes aquelles activitats que ho permetin, ha assegurat el centre en un comunicat.



El Teatre Lliure també ha fet marxa enrere i suspendrà tota l'activitat programada durant 15 dies per la "inviabilitat" d'aplicar el criteri de reducció d'aforament imposat pel Govern per als espais inferiors a 1.000 localitats. La mesura afecta tant les sales de Montjuïc com la de Gràcia. La decisió afecta les funcions de La Bruixa de la tramuntana, El quadern daurat, La nostra parcel·la i RRR i l'actuació Forofos. Les visites guiades s'anul·len fins al 26 de març. Els teatres del Grup Focus, concretament el Romea, el Goya, el Condal i la Villaroel, també tancaran fins al dia 26 de març.

Encara que ahir ja havia anul·lat l'estrena mundial, el Gran Teatre del Liceu ha anunciat aquest dijous que suspèn tota la producció de Lohengrin de Wagner prevista del 19 de març al 5 d'abril, un total eren set funcions, degut a la nova fase d'emergència anunciada per la Generalitat i per la impossibilitat de seguir amb la normalitat dels assajos de la producció. El Mercat de les Flors també cancel·la les funcions previstes per als pròxims dies. La primera d’elles, que començava aquest dijous i acabava diumenge, és l’espectacle de La Intrusa, It’s a wrap (Kubrick is dead).

Per la seva part, les sales de cinema de Catalunya continuaran obertes al públic limitant l'aforament a un terç del total a cada sala durant els pròxims 15 dies naturals, ha assegurat avui el gremi de Cinemes de Catalunya. A més, de manera voluntària, es fomentarà l'espaiat horari de les sessions i la distància de seguretat recomanada entre els espectadors dins la sala.

Com la majoria de l'activitat cultural de la capital catalana, la tercera edició de la quinzena de Dansa Metropolitana, que s'havia de celebrar del 13 al 29 de març, ha quedat suspesa. D'altra banda, L'Ateneu Barcelonès ha anunciat que tancarà al públic durant "almenys" dues setmanes. El tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de Barcelona, Joan Subirats s'ha reunit aquest dijous amb la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya per establir un pla conjunt que contempli totes les mesures legals, suports econòmics i la reconsideració de les subvencions per "superar la situació d'emergència" actual.



D'altra banda, el Museu Etnogràfic de Ripoll es mantindrà obert, però això se'n limitarà l'aforament. També s'anul·len la Fira de les 40 hores durant aquests setze dies, així com els cursos artístics i de teatre, els tallers del Pla Educatiu d'Entorn i els balls setmanals del diumenge. Per la seva part, l'Ajuntament de Figueres ha tancat tots els museus i ha cancel·lat la Fira del Bunyol i la Cursa de Sant Josep, programades pel cap de setmana vinent.