Tot i que encara no s'arriba al 70% de la població amb la pauta completa de vacunació de la Covid-19, les darreres dades del Departament de Salut ja mostren com dos de cada tres catalans ja ha completat el procés. En concret, ho ha fet el 66,3% de la població, mentre que el 71,7% ha rebut almenys una dosi. Entre la població major de 16 anys, el 81,6% té almenys una dosi i el 77,4% la pauta completa. En tot cas, els darrers estudis ja constaten que assolir el 70% de població amb la pauta completa no permetrà aconseguir la immunitat de grup, de manera que el coronavirus continuarà circulant, tot i que òbviament amb un risc menor.



Pel que fa a la resta d'indicadors lligats a l'epidèmia, la majoria continua millorant, amb un descens dels pacients a l'UCI i un volum de contagis que se situa al nivell de finals de juny, just quan va iniciar-se l'esclat de la cinquena onada. En concret, ara mateix hi ha 410 pacients a les UCI catalanes amb coronavirus -vuit menys que dissabte i 55 per sota que fa una setmana-. En total hi ha 1.154 persones als hospitals amb la malaltia, 12 més que dissabte però la segona dada més baixa en un mes i mig.

En paral·lel, s'han notificat 589 nous contagis confirmats per PCR o TA, mentre que en l'última setmana se n'han registrat 7.696, és a dir, 1.100 al dia de mitjana. Una xifra com aquesta no es donava des de Sant Joan, justament el moment que va marcar l'esclat d'inici de la cinquena onada, amb una explosió de contagis -a la primera setmana de juliol se'n donaven més de 40.000-. El descens de contagis també es percep en la incidència acumulada de casos per 100.000 habitants, que baixa de 100 (98,91) a set dies -no passava des de finals de juny- i es queda en 229 a 14 dies. La positivitat de les proves baixa del 6% i amb el 5,88% s'apropa al llindar del 5% fixat per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control.



La velocitat de transmissió o taxa Rt cau després de dies de pujada i ara està en el 0,84, de manera que segueix clarament per sota de l'1, el nivell a partir del qual els contagis s'expandeixen. El risc de rebrot continua caient i per segon dia consecutiu està per sota dels 200, a partir del qual el risc és molt elevat. Ara està en 181 punts, 12 menys. Finalment, s'han notificat 15 noves morts i les víctimes setmanals continuen per damunt del centenar.