Quines mesures estan prenent els governs per seduir els antivacunes? Moltes i molt diferents. Però l'instrument estrella és el passaport sanitari per accedir a espais públics. França i Itàlia lideren aquesta iniciativa dins de la UE. Tot i les resistències i de les multitudinàries protestes, el país gal exigeix un certificat de vacunació o de test negatiu per assistir a bars, residències, cinemes o viatges de llarga distància. Estar immunitzat és també obligatori per al personal sanitari. Al país transalpí la mesura s'estén a museus i als professors de col·legis i universitats. Els dos països marquen el camí del que sembla que serà una nova normalitat cada vegada més estesa a terra europeu. Espanya, de moment, no es planteja aquesta iniciativa a nivell nacional.



El doble objectiu és reduir el risc de contagis en esdeveniments multitudinaris, especialment després de la ferocitat de variants com la delta, però també seduir i donar més incentius a aquells reticents a vacunar-se. El debat està servit. Els que s'oposen al·leguen que s'estan restringint els seus drets i llibertats fonamentals en fer la injecció pràcticament obligatòria. L'Ajuntament de Tous, a València, ha ofert dues places d'oposició per a una llar d'infants amb l'exigència que els candidats comptin amb el certificat Covid, el que ha desencadenat crítiques entre els detractors.

Dins el bloc comunitari són moltes les fórmules adoptades per incentivar la vacunació. La majoria d'estats membres exigeixen un passaport sanitari per a gimnasos, hotels o terrasses. Cadascú ho fa amb una forma i condicions diferents, però a més els governs estatals han pres altres mesures d'allò més creatives per vèncer la resistència dels antivacunes. En els centres de Praga, per exemple, les persones inoculades poden guanyar un iPhone.



Països Baixos ha ofert lots d'Hollande nieuwe, les tradicionals arengades en escabetx, com a reclam per atraure la gent. Altres països com Txèquia han anat més enllà proposant donar als treballadors que es immunitzin dies extres de vacances.



La campanya de vacunació europea va pel bon camí. Més de la meitat dels ciutadans comunitaris compten amb la pauta completa i s'espera arribar en breu a la immunitat de ramat. Però la vacunació corre el risc de topr amb el sostre de vidre davant aquells que es neguen a posar-se la injecció. Per encoratjar els més joves, Grècia ha posat en marxa el Freedom Pass, una targeta carregada amb 150 euros perquè els joves menors de 25 anys la inverteixin en viatges o activitats nacionals.

També molt dispar és la situació immunològica entre els 27 Estats membres. Mentre alguns com Espanya ja compten amb el 60% de la seva població amb la doble dosi, en altres països com Bulgària i Romania el nombre es desinfla fins al 15% i el 25%, respectivament. Fa uns mesos, l'alcalde de Bucarest va llançar una campanya oferint el menjar típic nacional Mici (una espècie de mandonguilles) als vacunats a l'emblemàtic mercat de Obor. Al país, els metges van casa per casa als llocs més remots, però tot això no ha evitat convèncer una societat històricament conservadora i recelosa.



Romania, per la seva banda, és un dels pocs països que deixa als seus ciutadans triar entre les quatre vacunes aprovades per l'Agència Europea de l'Medicament (AstraZeneca, Pfizer, Moderna o Johnsson & Johnsson). També ha habilitat el castell de Dràcula com a centre de vacunació per fer el tràmit més atractiu. Amb tot, els dos països s'han vist obligats a donar, vendre o llençar moltes de les seves dosis davant el risc imminent que expiressin abans de ser administrades. Eslovàquia, que amb el 37% de la població vacunada també es troba per sota de la mitjana europea, va introduir fa un mes una mena de "loteria de vacunes" amb un premi setmanal de dos milions d'euros.

De porros a cotxes: estratègies fora de la UE

Els incentius per promoure la vacunació no són ni de bon tros exclusius del bloc comunitari. Fora de les seves fronteres, les mesures són, fins i tot, més cridaneres. L'estat de Washington va autoritzar les botigues amb llicència el repartiment d'un porro gratuït a les persones que accedissin a rebre el sèrum contra el virus. Recentment, el president dels Estats Units ha instat els governs locals a oferir una recompensa de 100 dòlars als nous vacunats.



L'alcalde de Moscou, per la seva banda, ofereix als habitants de la ciutat concursos en què poden guanyar un cotxe després vacunar-se. I en els preludis de la final de l'Eurocopa, Sadik Khan, alcalde de Londres, va oferir entrades per a l'espectacle de futbol a Wembley. A nivell nacional, el Regne Unit persuadeix els més joves amb sucosos descomptes a Uber o Deliveroo. Colòmbia ha obert la porta a oferir descomptes en els supermercats. A Hong Kong, el sector privat sorteja un apartament valorat en més d'un milió d'euros entre els vacunats. Pakistan ha anat més enllà i ha amenaçat els escèptics amb tallar les seves línies de connexió a internet o prohibir-los assistir al lloc de treball.



Amb tot, només quatre països del món obliguen a dia d'avui els seus ciutadans a vacunar-se: Indonèsia, Tadjikistan, Turkmenistan i Ciutat de Vaticà. Les teories de la conspiració i la propagació dels rumors a través de les xarxes socials han incrementat la resistència de les vacunes.



Encara que una immensa majoria dels ciutadans del planeta estan disposats i satisfets amb elles, el xoc a les xarxes socials s'està traslladant als carrers, com ha vist França amb quatre setmanes consecutives de protestes. La ciència ha demostrat que les vacunes redueixen el risc de contagi i els efectes de virus un cop contret. Però encara són molts els que es resisteixen a aquestes evidències. I la propera etapa de la pandèmia passa, sens dubte, per ells.