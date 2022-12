El corredor d'hidrogen verd entre Portugal, Espanya i França costarà prop de 2.500 milions i estarà a punt el 2030

L'H2Med està en marxa. El projecte del nou corredor d'hidrogen verd, o hidroducte, entre Portugal, Espanya i França ha estat presentat formalment aquest divendres a Alacant. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i els mandataris dels països veïns, Antonio Costa i Emmanuel Macron, s'han reunit a Alacant per tancar-ne alguns detalls. Sánchez ha estat l'encarregat d'apuntar un parell de dades rellevants. El cost, de prop de 2.500 milions d'euros. I els terminis perquè estigui en funcionament, cap al final d'aquesta dècada.

Al costat de Sánchez, Costa i Macron, estava present tant a la reunió com a la compareixença posterior la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von Der Leyen. Un detall gens menor, ja que l'objectiu dels tres països és que l'H2Med tingui el suport de la UE. Tant a nivell polític com econòmic.



El projecte es presentarà a una convocatòria que es tanca el 15 de desembre amb l'esperança que el 50% del finançament vagi a càrrec de la institució comunitària. "Donem suport a què es converteixi en un projecte d'Interès Comú. Podrà demanar finançament europeu", ha afirmat la dirigent europea. Per facilitar aquest finançament els tres països han renunciat a transportar gas, cosa que formava part dels plans inicials.

El primer gran corredor d'hidrogen a la UE

El corredor tindrà dos trams diferenciats. El primer, entre la ciutat portuguesa de Celorico de Basto i Zamora (CELZA). El segon, entre Barcelona i la ciutat francesa de Marsella (BARMAR). "Serà el primer gran corredor de l'hidrogen de la UE", ha afirmat Sánchez. S'espera que serveixi per abastir el 10% de la demanda d'hidrogen de la UE al voltant de dos milions de tones a l'any. L'estimació del cost, tot i que Sánchez ha recalcat la "prudència" amb la quantitat, és de 2.500 milions d'euros.

Sánchez ha destacat que l'H2Med compleix dos objectius rellevants. D'una banda, reforçar l'autonomia estratègica de la UE i pal·liar-ne la dependència energètica d'altres països. Per altra banda, afavorir l'impuls de la transició ecològica a nivell continental. "Volem ser i aspirem a ser referents a l'hidrogen verd", ha afegit el líder de l'Executiu espanyol.



Per a Costa, "la guerra de Rússia contra Ucraïna ha deixat palès la necessitat de reforçar la seguretat energètica a Europa". Això, ha afegit, "passa per augmentar la capacitat de produir la nostra pròpia energia sense dependre de tercers".



El primer ministre francès ha assegurat en la mateixa línia que l'H2Med "és coherent amb l'estratègia col·lectiva" que mantenen a la UE i als tres països participants. "Volem assolir un objectiu ecològic i abandonar l'energia fòssil de manera progressiva. I després un altre d'industrialització i innovació al continent", ha afegit Macron.



La construcció daquesta infraestructura és complexa. Les obres estan previstes per començar el 2025, i tindran la participació de l'empresa espanyola Enagás i les franceses Teréga i GRTgaz.