Correus intercepta a Sant Cugat dues noves cartes amb bales dirigides a Ayuso i a l'adreça de la Guàrdia Civil

Els Mossos d' Esquadra investiguen l'enviament d'una carta amb bales dirigida a la presidenta de la Comunitat de Madrid i candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, segons ha avançat El Confidencial i El País i han confirmat a l'agència Efe fonts pròximes al cas. El succés s'ha conegut en les últimes hores i es desconeix la identitat de l'autor.



En aquesta ocasió, els controls de Correus van detectar les bales a Sant Cugat abans que el sobre arribés a Madrid. Aquest paquet es va enviar sense remitent i encara es desconeix el tipus de projectils i si contenien algun missatge.



A més, l'empresa estatal també ha interceptat a Madrid un segon enviament amb munició que tenia com a destinatari l'adreça de la Guàrdia Civil, que presideix Carmen Gámez, segons han confirmat fonts del Ministeri de l'Interior. Gámez ja va ser objecte d'una amenaça similar la setmana passada.

El sobre, detectat en el Centre de Tractament Automatitzat de Correus a Vallecas, contenia quatre projectils. Aquest fet ha estat traslladat ja pel Ministeri de l'Interior a la Presidència de la Comunitat de Madrid i les forces de seguretat ja l'estan investigant.



"La importància que té és cap"

Díaz Ayuso ha assegurat haver-se assabentat de la notícia per la premsa i, durant una entrevista a TRECE recollida per Europa Press, ha assenyalat que "davant la violència, serenitat i menyspreu". "La importància que té és cap", ha asseverat la presidenta madrilenya. "Aquesta gent busca el seu minut de glòria. No els donaré el gust", ha afegit.



El Govern espanyol ha expressat la seva rotunda condemna a aquests fets i ha traslladat la seva solidaritat tant a Ayuso com a Gámez. Des de Twitter, el president del Govern estatal, Pedro Sánchez, ha expressat la seva condemna "sense pal·liatius" i la seva "major repulsa"

Aquests nous incidents es produeixen només uns dies després de la recepció de cartes amb amenaces de mort i bales al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ja esmentada directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, i l'exvicepresident del Govern espanyol i cap de llista per Unidas Podemos en les eleccions madrilenyes, Pablo Iglesias.



També la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va rebre un altre paquet amb una navalla ensangonada, l'autor de la qual va ser identificat com un home resident a El Escorial que suposadament pateix esquizofrènia. En el cas de Maroto, segons ha pogut constatar Público, es tracta de la mateixa persona que va remetre al febrer una altra carta –amb només un CD de música i una nota il·legible en el seu interior– al portaveu d'EH Bildu en el Congrés, Jon Iñarritu.



Coincidint amb aquesta situació i la recta final dels comicis del 4M, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat han reforçat les mesures de seguretat als quatre candidats que concorren a les eleccions en la Comunitat de Madrid i que fins ara no comptaven amb ella: Ángel Gabilondo (PSOE), Mónica García (Más Madrid), Rocío Monasterio (Vox) i Edmundo Bal (Ciutadans).



Condemnes de les formacions polítiques

Immediatament de conèixer-se la notícia de les dues noves cartes, les diferents formacions polítiques involucrades en la campanya electoral a Madrid han condemnat les amenaces. És el cas, per exemple, de Pablo Iglesias, objecte d'una amenaça similar la setmana passada:



Igual que Sánchez i Iglesias, la resta de líders polítics també han utilitzat Twitter per expressar la seva repulsa:



La nota discordant l'ha protagonitzat la candidata de Vox per al 4M, Rocío Monasterio, que va posar en dubte les amenaces rebudes per Iglesias, i en aquesta ocasió ha aprofitat l'oportunitat per victimitzar a la formació d'ultradreta i carregar contra l'esquerra: