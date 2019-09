Corrua de baixes entre regidors de Cs: l’aliança amb la ultradreta també passa factura als ajuntaments

La crisi interna s’agreuja a Ciutadans. O, si més no, cada cop són menys els càrrecs electes disposats a seguir cegament el que decideix la direcció encapçalada per Albert Rivera. A la marxa de dirigents estatals, com Toni Roldán o Javier Nart, entre d’altres, s’hi ha de sumar un reguitzell de regidors que també han abandonat el partit les darreres setmanes o mesos, fonamentalment per les aliances dels taronges amb Vox, la formació ultradretana que lidera Santiago Abascal.



Si bé es pot posar en qüestió que Cs hagi estat mai un partit socialdemòcrata, com defensen alguns dels seus fundadors, més enllà d’una certa retòrica inicial -només cal repassar què ha votat al Parlament, al Congrés o a l’Ajuntament de Barcelona per constatar que fa anys que s’ubica a la dreta-, la realitat és que el darrer anys s’ha aprovat clarament cap als postulats de l’extrema dreta i hi ha pactat sense gaire problemes.



Més enllà de la previsible fuita electoral que pot patir el partit, i que preveuen totes les enquestes, el moviment també ha tingut un cost intern. Els darrers exemples a nivell municipal a Catalunya els donen la fins ara líder del partit a Sant Boi de Llobregat, Olga Puertas, el regidor d’Esparreguera Francisco Aguilar o el de Castell-Platja d’Aro José Luis Villa. Puertas, regidora des del 2015, acaba d’estripar el carnet, però ha decidit mantenir l’acta de regidor. El mateix ha fet Aguilar, que ha justificat la seva decisió per “la deriva política del partit, que ha passat de ser un partit centrista a ser un partit totalment de dretes”. Villa, que no ha explicat les raons de la seva decisió si bé tot apunta que estan vinculades amb el moviment ideològic de Cs, també ha decidit mantenir l’acta d’edil.



Setmanes enrere van ser altres regidors els que van fer el mateix pas. Carlos Méndez, per exemple, va deixar de militar al partit per poder entrar a l’equip de govern de Viladecavalls (Vallès Occidental), format també per JxCat i el PSC. En declaracions als mitjans ha criticat la “intransigència” del partit de Rivera, que impedeix qualsevol aliança local amb partits independentistes, mentre que a l’Estat pacta sense problemes amb Vox. També amb l’argument del gir a la dreta, al juliol va estripar el carnet Carlos Gómez, regidor a Sant Vicenç dels Horts des del 2015. Com la resta de casos es manté com a no adscrit al consistori.

La corrua de baixes, però, ja va iniciar-se abans de les eleccions municipals del maig. Al març, per exemple, van marxar dos regidors de Montcada i Reixac, que van denunciar les “imposicions” del partit. La formació està fortament centralitzada i funciona d’una manera absolutament vertical, amb Rivera al capdamunt de la piràmide. Soraya Serrano, regidora a Cunit (Baix Penedès) va plegar al gener per les “creixents desavinences” amb el partit, que segons ella ja havia virat a la dreta. I la llista podria seguir.



En la línia de l’argumentari habitual, la reacció de la cúpula ha estat treure importància a les marxes. El responsable d’Acció Institucional de Cs a Catalunya, Joan García, ha afirmat que “els tres regidors [en referencia als darrers casos] han abandonat els seus respectius grups municipals per interessos personals que no tenen res a veure amb el projecte de Ciutadans”.