El segon tinent d'alcaldia de L'Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, ha anunciat aquest dimecres la seva dimissió, poques setmanes després que la Fiscalia n'hagi demanat quatre anys i mitjà de presó per simular un acomiadament i pagar una indemnització fraudulenta. La Fiscalia l'investiga en el marc d'una peça separada del cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet i l'acusa dels delictes d'estafa, apropiació indeguda i d'un delicte contra la Seguretat Social. El cas del Consell Esportiu investiga un presumpte desviament de fons de l'entitat.

Segons ha informat en un comunicat, Alcázar també ha renunciat al càrrec de primer secretari de la Federació del PSC de l'Hospitalet i argumenta que plega de les dues responsabilitats "per concentrar-se en la defensa". Al text, reitera la seva innocència i insisteix en la seva "determinació per continuar col·laborant amb la justícia per aclarir els fets que s'investiguen". Sobre això, ha considerat que havia de fer aquest pas "per esvair qualsevol ombra de dubte" sobre la seva gestió al capdavant del Consell Esportiu i "en favor del seu partit".

Fonts de l'Ajuntament de L'Hospitalet consultades per Efe s'han limitat a expressar "respecte" per la decisió d'Alcázar i han informat que amb la renúncia es posen en marxa els mecanismes per substituir-lo, que previsiblement culminaran al ple municipal del maig.

La Fiscalia demana quatre anys i mig de presó per a Alcázar i per a l'exregidor del PSC Cristóbal Plaza per simular l'acomiadament del segon i pagar-li una indemnització fraudulenta de 47.147 euros. Els fets es remunten a finals del 2016, quan Alcázar era tinent d'alcaldia, regidor d'Esports i president del Consell Esportiu de l'Hospitalet, mentre que Plaza era el director d'aquesta entitat, que, malgrat ser privada, es finança en part amb aportacions públiques i té la meitat de la Comissió Directiva designada pel consistori.



L'acomiadament de Plaza, acordat en data 31 de desembre de 2016, va ser justificat per causes objectives, atès el descens dels ingressos del Consell, obligat, en conseqüència, a amortitzar el lloc de treball de Plaza, i es va pactar una indemnització de 47.147,62 euros. Tot i això, la Fiscalia qüestiona l'argumentació oficial de l'acomiadament i assenyala que, analitzant els comptes del Consell Esportiu, la seva situació econòmica no es podia considerar negativa, "ni calia amortitzar el lloc" de Plaza, ja que el seu substitut tenia les mateixes competències i un sou similar.

Tot i l'esclat del cas, Cristóbal Plaza va convertir-se en el regidor d'Esports de la ciutat després de les eleccions municipals del maig del 2019, però va dimitir del càrrec el desembre del 2020, just en el moment en què l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, va convertir-se en imputada pel cas Consell Esportiu. Marín es manté com a investigada -de fet, és l'única integrant del govern municipal que té aquesta condició- pels presumptes delictes de prevaricació, malversació de cabals públics i omissió del deure de perseguir el delicte. Fa un any va comparèixer davant el jutge i va reclamar l'arxivament de la causa.