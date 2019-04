La corrupció té durant un any un cost de 90.000 milions d'euros per a les arques públiques espanyoles, segons un estudi del grup dels Verds al Parlament Europeu, que duplica l'estimació que va realitzar el 2013 la Universitat de Las Palmas, que xifrava aquest llast en 40.000. De resultar precisos aquests càlculs, el saqueig de la cosa pública hauria arribat a la pràctica, i fins i tot superat, la dimensió sistèmica que l'incessant degoteig de 'casos aïllats' ha instal·lat fa temps en l'imaginari del país.



I l'activitat dels tribunals apunta en aquesta direcció: a Espanya hi havia al 31 de desembre 110 presos per corrupció, 93 en presons del Ministeri de l'Interior i 17 a les de la Generalitat. Només vuit d'ells eren preventius en els 226 casos amb les indagacions tancades que tenen pendents de jutjar els tribunals locals (211), les sales penals de l'Audiència Nacional (14) i el Suprem (1), als quals s'afegeixen vint assumptes recorreguts, mentre uns altres 186 càrrecs públics i funcionaris esperen per seure a la banqueta després d'haver estat formalment acusats o processats en jutjats d'instrucció. Més de la meitat dels condemnats (51) ho han estat per ficar la mà a la caixa o malgastar diners públics i uns altres 28 (més tres preventius), per acceptar suborns.

Els estudis i les xifres oficials perfilen una inquietant metàstasi de xoriçocràcia, la versió col·loquial del culte "cleptocràcia" ( "sistema de govern en què preval l'interès per l'enriquiment propi a costa dels béns públics"), que va molt més enllà dels casos de ressò mediàtic com Nóos, els arboris (per les branques) Gürtel, Lezo i Púnica o els ERO i que revela, amb l'excepció de Navarra, la Rioja i Extremadura, on no hi ha casos oberts ni pendents de judici, l'expansió de les conductes corruptes.



Aquest és un repàs dels principals casos oberts en les diferents comunitats:

Andalusia



La investigació dels cursos de formació, iniciada a Huelva, on les primeres indagacions van ser arxivades malgrat qüestionar el jutge l'actuació dels responsables dels serveis d'Ocupació de la Junta, ha donat lloc a l'obertura de diligències en diverses províncies andaluses per investigar el presumpte desviament de fins a 143 milions d'euros en més de 5.000 ajudes per a formar treballadors.

Aragó



La repetició del judici del cas la Muela per als set acusats que no van pactar les seves penes ni van resultar absolts en el primer i la vista oral per als tres imputats en el cas Plaza (de 25) que segueixen defensant la seva innocència tanca el carrusel de casos de presumpta corrupció dels últims anys, que han llançat un balanç de mig centenar de condemnes.

Astúries



Un total de 23 acusats de malversació s'asseuran pròximament a la banqueta de l'Audiència Nacional per respondre de la legalitat dels sobrecostos de 198 milions d'euros en les obres d'ampliació del port de Gijón, El Musel. De la causa se'n va separar una peça en la qual s'investiga el tràfec d'una mica més de 900.000 euros en el finançament d'un programa cultural titulat "A veure la balena".

Illes Balears

A les peces separades del cas Palma Arena pendents de judici se'ls afegeix en aquesta comunitat el cas Cursach, en el qual la Fiscalia ha presentat càrrecs per prevaricació, suborn, amenaces, omissió del deure de perseguir delictes, tràfic de drogues i revelació de secrets contra 24 presumptes integrants de la suposada trama de corrupció que dirigia l'empresari hoteler Bartolomé Cursach. Al costat d'ell s'asseuran a la banqueta diversos policies locals i funcionaris dels ajuntaments de Palma i de Calvià, sospitosos d'haver mirat a una altra banda a canvi de suborns.

Canàries



El jutge Salvador Alba s'enfronta a una petició de deu anys de presó per, presumptament, manipular la investigació d'un frau fiscal que havia iniciat la seva col·lega i exdiputada de Podemos Victoria Rosell per danyar la seva imatge. Segons la Fiscalia, va orientar la declaració d'un testimoni per introduir en la causa elements que creessin l'aparença que la magistrada havia endarrerit les indagacions per la relació de l'imputat amb la seva parella. El Tribunal Superior de Justícia de Canàries va revocar fa uns dies una altra polèmica intervenció d'Alba en una causa iniciada per Rosell: la declaració de nul·litat de la gravació que va originar la investigació de la trama de suborns a polítics de Lanzarote coneguda com a cas Unión.

Cantàbria



La Fiscalia investiga el presumpte fraccionament de contractes per adjudicar a dit la contractació de subministraments de material i aparells per al Servei Cantàbric de Salut, diversos dels quals van ser adjudicats a empreses de l'entorn de dirigents del PSOE, que va detectar la Intervenció de la comunitat.

Castella-la Manxa



L'exviceconseller de Medi Ambient de Castella-la Manxa, Sergio David González, i l'exalcalde de Chiloeches (Guadalajara), César Urra, són els principals encausats del grup de 19 als que investiga un jutjat per les suposades irregularitats en la gestió d'un abocador d'aquesta localitat en el qual de cremar milers tones de residus.

Castella i Lleó



El jutge investiga 19 persones, entre ells exalts càrrecs de la Junta i directius d'Iberdrola i de la constructora Callosa pel presumpte tràfec de 80 milions d'euros en comissions en l'adjudicació i la construcció de parcs eòlics en aquesta comunitat.

Catalunya



Es tracta d'una de les comunitats amb més investigacions obertes per assumptes de corrupció, entre els quals destaquen el tres per cent, sobre el presumpte finançament irregular de l'extinta CDC, i els tripijocs econòmics de l'expresident Jordi Pujol i de diversos dels seus fills.

País Valencià

És un altre dels punts neuràlgics de la corrupció, on assumptes locals com Brugal, en què els exalcaldes alacantins del PP Luis Díaz Alperi i Sonia Castedo s'enfronten a peticions de deu anys de presó pel presumpte afavoriment dels interessos de l'empresari Enrique Ortiz en el Pla General d'Ordenació Urbana de la ciutat a canvi de regals que sumaven més de 700.000 euros, conviuen amb les investigacions a l'expresident Francisco Camps per les suposades irregularitats en la visita del Papa a València el 2006 en l'adjudicació de l'estand de la comunitat llevantina a Fitur 2009.

País Basc

Una jutge d'Azpeitia investiga el presumpte pagament fraudulent de més de trenta milions d'euros en la gestió dels residus dels desmunts del tram Eskoriatza-Arrasate de l'autopista AP-1 i en la construcció del túnel de Isuskitza, pels quals estan imputats 3 exalts càrrecs de Bidegi, l'agència de la Junta de Guipúscoa que gestiona les infraestructures de transport, i dos responsables de les obres.

Extremadura



Elías Correas, alcalde del Gros, i el seu antecessor, Bautista Sánchez, tots dos del PP, estan a l'espera de seure a la banqueta acusats de malversació per les obres de la residència d'avis de la localitat.

Galícia



Els casos Pokémon i Carioca són els principals assumptes de corrupció sota investigació a Galícia. En el primer, disgregat en una dotzena de causes, amb altres tants jutges que intenten aclarir una presumpta trama de suborns a regidors de diversos ajuntaments gallecs per les empreses Vendex i Aquagest. En el segon, la mateixa magistrada que porta l'anterior, Pilar de Lara, manté imputats en la causa principal 21 sospitosos, entre ells diversos policies, d'organitzar una xarxa que forçava a dones a prostituir-se a clubs de cites. Fiscalia demana exonerar-ne 18 d'ells.

Madrid



És la comunitat en la qual es creuen més trames de corrupció, des Púnica a Lezo passant per les peces separades de Gürtel, en què abunden els exdirigents locals i autonòmics del PP imputats.

Múrcia



L'expresident de la comunitat, Pedro Antonio Sánchez (PP), ha salvat amb una absolució per motius formals el primer dels tres envits judicials que afronta: la jutgessa va trigar més de sis mesos en prendre-li declaració com a imputat en el cas Passarel·les, al que estava acusat de fraccionar contractes per adjudicar-los a dit el mateix arquitecte. Té una altra causa pendent per la contractació, quan era conseller d'Educació, d'una empresa implicada en la trama Púnica perquè millorés la seva reputació davant una eventual imputació per la construcció de l'Auditori de Port Lumbreras quan ell era alcalde d'aquesta localitat. L'Audiència Nacional ha arxivat, en una decisió recorreguda per la Fiscalia Anticorrupció, la causa en la qual era investigat pel pagament de l'auditori, licitat per sis milions d'euros.