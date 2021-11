La pandèmia de coronavirus torna a empitjorar de manera notable a Catalunya, tot i que de moment sense un impacte important al sistema sanitari. Segons les darreres dades del Departament de Salut, aquest divendres el Principat ha tornat a situar-se en un risc alt de rebrot, és a dir, per sobre dels 100 punts en aquest indicador, un fet que no passava des de principis de setembre, fa més de dos mesos. Ja fa algunes setmanes que empitjoren alguns dels principals indicadors epidemiològics, però les darreres dades mostren que la tendència s'ha accentuat els últims dies.

Els contagis es dupliquen en un mes

Entre el 6 i el 12 d'octubre van registrar-se a Catalunya un total de 1.612 casos de Covid-19, és a dir, una mitjana de 230 al dia. És la xifra més baixa de tot el 2021. Des d'aleshores els contagis han crescut progressivament i en l'última setmana amb les dades consolidades -del 2 al 8 de novembre- ja són més del doble: 3.502, el que suposa mig miler al dia. Només en els darrers set dies l'augment de casos és del 70%. A més, tot apunta que la xifra creixerà els propers dies, tenint en compte que la positivitat de les proves va a més, com també ho fa un indicador clau com és la velocitat de transmissió.

L'Rt torna a disparar-se

La velocitat de propagació o taxa Rt ja arriba a l'1,48, el que suposa que cada positiu contagia de mitjana 1,48 persones, el que implica una expansió de l'epidèmia. L'Rt supera l'1 -el nivell a partir del qual la malaltia s'expandeix- des del 16 d'octubre, i no se situava en un nivell tan elevat des la primera quinzena de juliol, és a dir, quatre mesos enrere. També creix la positivitat de les proves, que ara és del 2,72%, el nivell més elevat des de mitjans de setembre. Ja fa set dies que l'indicador està per sobre del 2%, després de més d'un mes per sota d'aquest nivell. Amb tot, es manté clarament per sota del llindar del 5% fixat per l'OMS com el nivell per tenir l'epidèmia controlada.

Cert repunt dels hospitalitzats

A diferència del que succeïa amb altres moments, l'actual creixement arriba amb una pressió assistencial als hospitals relativament baixa. Amb tot, els últims dies ja s'hi detecta un repunt. Ara mateix hi ha 354 persones ingressades als hospitals amb Covid-19, la xifra més alta des del 24 d'octubre i 43 més de les que hi havia sis dies enrere. A les UCI hi ha 85 persones, la dada més alta des de l'1 de novembre.

L'escut de la vacunació

En totes les onades de la Covid primer han augmentat els casos, després les persones ingressades als hospitals i, finalment, la mortalitat. En aquesta ocasió els experts confien que els increments dels ingressats i la mortalitat sigui molt menor a causa de l'elevat nivell de vacunació de la població. De fet, ara mateix hi ha una desena de morts setmanals per Covid-19, una dada d'entre les més baixes des que va arribar la pandèmia.



Tot i que la vacunació fa setmanes que avança molt lentament, ara mateix ja hi ha el 74,5% de la població catalana amb la pauta completa, un volum que s'eleva al 83,6% entre els majors de 12 anys, és a dir, els que han pogut vacunar-se. Les franges amb un nivell més baix són entre els 20 i els 34 anys, on no s'arriba al 70% de vacunats amb pauta completa. Paral·lelament, ja hi ha més de 300.000 catalans que han rebut una tercera dosi de la vacuna.