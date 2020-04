La Covid-19 ha omplert també els hospitals privats després de la intervenció de Salut

La crisi del coronavirus ha obligat a l’entramat d’hospitals privats a subordinar-se a la pública per tal de sumar llits a la resposta contra el coronavirus. La patronal sanitària Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) ja va posar-se a disposició del Departament de Salut pocs dies abans d’iniciar-se el confinament a tot l’Estat, i uns dies abans que Salut anunciés la intervenció de la sanitat privada, tal com havien demanat diversos sectors de la societat. Tot i això, per pal·liar la pressió assistencial del sistema públic, Sanitat s’ha vist obligada a plantejar l’obertura de pavellons i els Hotels Salut. Quina quantitat de recursos ha ofert la sanitat privada a la gestió de la crisi del coronavirus?



Segons ha pogut saber Públic, un dels grups sanitaris privats més grans de Catalunya, el Grup Quiron, assegura estar cobrint més de 1.300 llits dels seus sis hospitals catalans amb pacients amb la Covid-19, després d’haver augmentat en aquests centres els llits de 1.244 a 1.343, i de 85 a 168 en el cas dels d’Unitats de Cures Intensives (UCI). Segons aquestes xifres facilitades per fonts de l’empresa, el conjunt d’aquests hospitals tindria més d’un 96% de llits plens de pacients de coronavirus. Dos hospitals del grup, l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital General de Catalunya, són centres concertats amb participació pública.

Entre els quatre centres més grans del grup -el Quirónsalud Barcelona, el Centre Mèdic Teknon, l’Hospital Universitari Dexeus i l’Hospital el Pilar-, fonts del conglomerat asseguren estar atenent més de 600 pacients de coronavirus al dia a planta i uns 60 a l’UCI. Les mateixes fonts expliquen que s’han reconvertit diferents àrees dels hospitals per omplir-les de llits d’hospitalització i així poder atendre a malalts de qualsevol gravetat. A tall d’exemple, diuen haver adaptat les sales de reanimació per atendre pacients crítics, tal com també s’està fent als hospitals públics.



Per altra banda, des del Grup Quirón s'assegura haver acollit a l’Hospital General de Catalunya uns 200 pacients de coronavirus en el pitjor moment de la crisi a la Conca d'Òdena. D’altra banda, expliquen que l’Hospital Quirónsalud del Vallès no es va posar a disposició de la gestió de la crisi "per donar sortida a pacients amb altres dolències".

Per altra banda, des de l’ACES asseguren no poder comptabilitzar el total de pacients de coronavirus hospitalitzats a tots els centres privats de Catalunya en ser una xifra molt volàtil i tenir la direcció dels centres abocada a la gestió del coronavirus. Segons les informacions facilitades per la patronal el passat 3 d'abril, 26 centres privats de Catalunya (entre els quals, també es comptabilitzen els del Grup Quirón) estan acollint pacients amb coronavirus a tot el territori, amb un increment del 18% de llits i destinant una mitjana d'un 70% del total de llits a la Covid-19, una xifra que el Departament de Salut ha confirmat a aquest diari. Pel que fa a l'augment de llits d'UCI, la patronal assegura haver-los augmentat en un 86%, i estar-ne destinant un 90% al coronavirus.



Segons va avançar Nació Digital, el Govern de la Generalitat té previst abonar 43.000 euros per pacient a l'UCI dels centres privats. Per als menys greus, es compensarà amb 2.500 € per hospitalitzacions inferiors als tres dies, i el doble, 5.000 €, a partir dels quatre dies. Aquest dilluns, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut que no saben quins són els costos que suposa una persona ingressada a l'UCI. Per aquest motiu, la Generalitat impulsarà una auditoria un cop acabi la crisi per saber si les despeses assumides per l'administració pública amb relació als centres privats són excessius o fan curt: "L'objectiu és solucionar el problema que tenim avui, que tothom tingui recursos per fer allò que demanem i després evidentment poder mirar quins costos s'han fet i quines correccions calen".