Creen una eina que prediu quins pacients són més sensibles a la immunoteràpia contra el càncer

La immunoteràpia, que es basa a estimular la resposta immunitària del pacient contra les cèl·lules del tumor, ha suposat una revolució en el tractament del càncer en els darrers anys. No obstant, aquesta estratègia terapèutica no funciona en tots els pacients ni en tots els tipus de càncer, per la qual cosa un dels objectius de la recerca en aquest camp és identificar biomarcadors per ajudar els oncòlegs a decidir quin tractament és el més indicat per a cada pacient.

En aquest línia, el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) ha publicat un estudi que demostra la utilitat de l'eina VIGex que prediu quins pacients són més sensibles a la immunoteràpia contra el càncer. Aquest biomarcador és capaç de classificar els tumors en tres categories segons l'estat inflamatori: calent, intermedi i fred, segons informa el centre en una nota de premsa.

"El desenvolupament d'aquesta eina permetrà millorar la selecció dels pacients per a tractaments d'immunoteràpia"

L'estudi ha revelat que els calents són els que tenen més probabilitat de presentar beneficis a la immunoteràpia. S'ha validat utilitzant més de 2.000 mostres de 45 tipus de tumors i s'ha publicat a la revista Med. Suposa una passa endavant clau en la selecció de pacients i la personalització de teràpies.

"La manca de biomarcadors de resposta fiables al camp dificulta la implementació del model de medicina de precisió en immunoteràpia", ha afirmat el doctor Alberto Hernando-Calvo, investigador de la UITM-CaixaResearch, oncòleg mèdic de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i primer co-autor de l'article juntament amb la doctora María Vila Casadesús, bioinformàtica del Grup de Genòmica del Càncer del VHIO.

Millora en els tractaments d'immunoteràpia"

Segons explica Elena Garralda, directora de la UITM-CaixaResearch del VHIO, "el desenvolupament d'aquesta eina permetrà millorar la selecció dels pacients per a tractaments d'immunoteràpia". A més, serà utilitzada com a biomarcador en un assaig clínic prospectiu de l'European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), finançat per l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), per a pacients afectes de tumors de cap i coll tractats amb immunoteràpia.

L'estudi l'han desenvolupat investigadors del Grup de Genòmica del Càncer del VHIO i de la Unitat d'Investigació en Teràpia Molecular del Càncer del VHIO UITM-Caixa Research. Es fruit d'una col·laboració internacional entre el VHIO, l'Hospital Princess Margaret de Toronto i la Universitat de Montreal al Canadà.