Creix el nombre de nous contagiats diaris per coronavirus 

Catalunya ha registrat aquest diumenge un altre augment important de casos de covid-19, amb 1.459 nous confirmats per PCR, elevant la xifra total fins els 107.670, segons l'últim balanç de Salut. Aquest dissabte, el nombre de nous casos havia estat de 1.420, i divendres, 1272.



La xifra total de casos amb totes les proves és de 129.923 (1.527 més en les últimes hores). Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.013 persones, nou més respecte al darrer balanç.



Als hospitals es troben ingressats 665 pacients per coronavirus, 21 més respecte a l'última actualització. A les unitats de cures intensives (UCI) es troben set pacients més en estat crític. En total, 136 estan a l'UCI. El risc de rebrot creix de nou i ja supera el 200, per sobre del 179,26 registrat la setmana de l'11 al 17 d'agost. En paral·lel, la velocitat de propagació del virus (Rt) es manté per sobre d'1, a 1,11.

El ministre pronostica que al desembre es podrà vacunar

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha mostrat optimista amb els terminis d'una vacuna pel coronavirus dos dies després d'anunciar el primer assaig clínic en humans a Espanya. "Si hagués de fer un pronòstic avui, amb les dades de què disposo, diria que al desembre podríem començar a vacunar els col·lectius que més ho necessiten", ha avançat Illa en una entrevista a La Vanguardia.



"S'està fent tot el que es pot sense sacrificar seguretat mèdica per anar tan ràpid com sigui possible", ha reconegut el titular de Sanitat, que també s'ha mostrat confiat tot i els rebrots. "Res fa pensar que Espanya torni a una situació com la del març. La pujada de casos no amenaça el sistema sanitari; tot i així, cal controlar-la", precisa el ministre.

"És obvi que hi ha més casos, però si valorem les dades en el seu conjunt veiem que més de la meitat són asimptomàtics, que la mitjana d'edat és molt més baixa (al voltant dels 40 anys), casos més lleus, que la pressió hospitalària està al voltant del 5% i que, per sort, el nombre de morts és molt diferent al del març o l'abril", ha enumerat el ministre de Sanitat. "No són comparables: no estem com al març. Ara cal estabilitzar la corba i abaixar els contagis", ha insistit Illa, que tampoc és partidari de més restriccions. "Més que aprovar més mesures, cal complir les ja acordades. Si això ho fem bé, tirarem endavant sense haver de prendre mesures addicionals", ha apuntat el ministre de Sanitat.

"Saltar-se la quarantena és incívic i susceptible de ser delictiu"

Illa sí que s'ha mostrat més contundent amb els positius detectats per PCR i els seus contactes que no segueixen la quarantena. "Saltar-se la quarantena no només és una actitud molt incívica sinó susceptible de ser delictiva. Sent així, un jutge pot entrar a corregir-la", ha avisat el titular de Sanitat. "Si la persona encomanada no disposa de l'espai per fer la quarantena, llavors l'Administració li ha d'oferir els recursos necessaris. Allà tenen un paper claus els ajuntaments", ha recordat Illa. "El més intel·ligent és que els governs autonòmics treballin colze a colze amb els alcaldes", ha afegit el ministre de Sanitat.



Sobre la manifestació de la Diada, Illa no ha volgut desaconsellar-la directament però ha expressat reticències. "El dret a manifestació és un dret fonamental. Però apel·lo al sentit comú, el seny i el respecte escrupolós a les decisions de les autoritats sanitàries. Estem en una situació delicada", ha conclòs el ministre de Sanitat.