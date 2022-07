Creix la pressió pel 'cas Dalmases' al 'Faqs' i el diputat de Junts es veu obligat a deixar de ser portaveu a la comissió de la CCMA

Creix la pressió sobre el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, per l'esbroncada intimidatòria que va realitzar a una membre de l'equip directiu del programa 'Faqs' de TV3 per l'entrevista a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Junts obre expedient informatiu per aclarir els fets, les condemnes per l'agressió es multipliquen i el diputat deixarà de ser temporalment portaveu de la comissió parlamentaria de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

El darrer moviment l'ha fet Esquerra, que ha instat la Mesa a aplicar a Francesc de Dalmases, que també és portaveu adjunt de Junts, el codi de conducta del Parlament. En un comunicat, la formació republicana explica que ha elevat la petició a la Mesa després de les informacions sobre l'esbroncada "intimidatòria" i "coaccions" a una periodista del 'FAQS' de TV3, el 9 de juliol.

ERC considera que l'actitud de Dalmases pot haver "contravingut, com a mínim", les normes de conducta del Parlament, i que la Comissió de l'Estatut del Diputat hauria d'elaborar un informe i avaluar les "possibles infraccions" que s’hagin comès en aquest cas. ERC creu que els fets requereixen "assumpció de responsabilitats polítiques" i així ho ha traslladat a Junts.

Els republicans troben "necessari" fer aquest pas formal perquè considera "intolerables" els fets, confirmats per la direcció del 'FAQS', que han motivat l’obertura d’un informe intern de la CCMA, la condemna dels comitès d’empresa i professional de TV3 i que han posat en guàrdia les principals organitzacions professionals de periodistes del país.

El grup republicà es referma en la "necessitat d'exemplaritat pública", i reitera el seu suport als i les professionals dels mitjans de comunicació per fer la seva feina amb llibertat. És en aquest sentit que els republicans també portaran el cas a la pròxima sessió de control de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que se celebrarà divendres vinent, dia 29 de juliol, i preguntaran específicament per l'informe encarregat per la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, sobre els fets.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, amb el diputat de Junts Francesc de Dalmases, abans de la sessió de control al Parlament. — Bernat Vilaró / ACN

El PSC també preguntarà , la CUP demana la dimissió, els Comuns ho condemnen i Cs vol una declaració institucional

El PSC també preguntarà per aquests mateixos fets a la Comissió de la CCMA. La portaveu dels socialistes, Alícia Romero, va lamentar ahir que l'actitud "avergonyia" i també recordava que els diputats tenen un codi de conducta que cal complir. Per la seva banda, els Comuns també han condemnat els fets i la CUP ha demanat la dimissió "immediata" de Dalmases per la seva actitud al 'FAQS'.

Tots els grups parlamentaris, excepte Junts, han condemnat els fets. I Cs ha proposat una declaració institucional al Parlament per donar suport a la periodista del 'FAQS' "víctima de l'acte d’intimidació" del diputat de JxCat. El grup de Carlos Carrizosa ha fet arribar a la resta de grups parlamentaris una proposta que que condemna "les intimidacions a professionals de la informació".



Concretament, volen que la cambra manifesti "el seu suport a la professional de la CCMA que va ser víctima d’aquest acte d’intimidació, condemna sense embuts els fets relatats i, per extensió, les accions i actituds encaminades a cohibir l’autonomia de criteri dels professionals de la informació". També proclama "solemnement" que la llibertat de premsa "és un dels pilars de la democràcia, que no ens podem permetre posar en perill".

Més casos i expedient informatiu de Junts

En una piulada, Dalmases va lamentar ahir que l'equip del programa "s'hagi sentit molest" i va demanar disculpes "a tothom qui hagi pogut sentir-se ofès" en l'episodi del 'Faqs'. Però aquest dimarts al vespre Nació Digital i elDiario.es també van publicar que hi ha altres periodistes que també s'han sentit "intimidats" per Dalmases, inclòs un treballador o treballadora de l'ACN, i un altre de Catalunya Ràdio. El comité d'empresa de l'ACN ha condemnat els fets.

Vista la magnitud que ha adquirit la polèmica generada per l'esbroncada intimidatòria a la periodista del 'Faqs', Francesc de Dalmases ha demanat a l'executiva de JxCat que obri un expedient informatiu per "aclarir i poder rebatre i defensar-se" de les "acusacions" dels darrers dies en mitjans de comunicació i xarxes socials. Segons el comunicat de Junts, el mateix Dalmases també ha proposat la "suspensió temporal" de la seva tasca com a portaveu a la comissió parlamentària de la CCMA "fins que es resolgui aquest expedient" ja que "el que s'està analitzant és de la mateixa temàtica que la comissió".



En la pròxima reunió de la direcció nacional de Junts se sotmetrà a aprovació aquest expedient informatiu i la direcció del grup parlamentari proposarà un nou portaveu en funcions de la comissió parlamentària de la CCMA.