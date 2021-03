Creix la venda online del comerç de proximitat català

El comerç de proximitat manté una dura pugna contra la competència que en els darrers temps ha emergit des de les grans plataformes logístiques de distribució a domicili de consum i les grans superfícies. Però el comerç local també desenvolupa fórmules alternatives. Un exemple és la plataforma de venda en línia A prop Online que aglutina comerços de proximitat. A prop Online va néixer a Catalunya fa 4 anys i, ara que la situació sanitària ha impulsat les compres per internet i el consum de productes km 0, creix i ha aprofitat l’oportunitat per expandir-se. De fet, a més de productes d’alimentació i tota mena d’articles, ara ofereix també la possibilitat de reservar serveis de fisioteràpia i restauració.

S’ha consolidat a 13 municipis: Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Pere de Ribes, Vilafranca del Penedès, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, Mataró, Mollet del Vallès, Collbató, Esparreguera i Montgat. Actualment, està en procés d’activar 6 nous 'marketplaces' a la província de Barcelona i, mentre es consolida en aquesta zona, es prepara per expandir-se a les demarcacions de Tarragona, Lleida i Girona.

Són més de 1.000 botigues les que venen els seus productes en aquesta botiga de botigues de compres de proximitat que ja arriba a 1 milió de persones residents a 35 municipis diferents, amb més de 120.000 clients. La plataforma permet que persones residents a pobles que no tinguin les botigues integrades a Aprop Online puguin comprar a botigues ubicades en llocs propers, de manera que "facilita la compra en territoris amb escàs o nul teixit comercial".

Digitalització del comerç local

Els responsables d’aquesta botiga de botigues posen en valor que la iniciativa "digitalitza el comerç local, i això suposa una fita disruptiva en la venda de proximitat". De fet, és la primera vegada que tots els comerços d’un mateix municipi poden disposar d’un canal de venda online de manera organitzada. Els avantatges per a aquests petits comerços són molts segons els responsables: "des de gaudir d’una plataforma com la que fan servir les grans superfícies –i, per tant, competir en condicions similars–, fins a la possibilitat de vendre les 24 hores del dia per qualsevol dispositiu i poder digitalitzar el negoci de manera senzilla i assequible".

A més de facturar de manera automatitzada i immediata, no hi ha cap cost d’implementació per al comerç local i múltiples avantatges per als consumidors i veïns, asseguren. "Pujar a la plataforma les fotos d’entre 100 i 150 productes, el preu que tenen i les actualitzacions, no té cost inicial per a les botigues, ja que l’assumeix, normalment, l’Ajuntament de la ciutat on Aprop es desplega", explica David Barbeito, CEO i cofundador d’Aprop Online. La plataforma col·labora amb les institucions i les associacions de comerciants per ajudar a digitalitzar el comerç local i, una vegada implantada, està disponible per als ciutadans d’una determinada ubicació geogràfica.