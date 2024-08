Creixen les denúncies al medi natural, especialment per l'accés amb vehicles a espais protegits

Els Agents Rurals han imposat un total de 827 denúncies durant el primer trimestre del 2024, cosa que suposa un 20% més en comparació al mateix període de l'any anterior. Les infraccions que més sancions han comportat són les relacionades amb l'accés de vehicles a espais restringits, però també per abandonament indegut de deixalles o l'ús del foc.

Segons les dades facilitades pel propi cos, entre els dies 1 de juny i 31 de juliol les actuacions dels Agents Rurals a Catalunya han estat 3.651 i les denúncies 486. Des de principi d'any, han dut a terme 8.712 actuacions d'inspecció i control i han interposat 827 denúncies. En el mateix període de l'any passat en van ser 667 i en l'anterior 655.

Arran d'aquest augment de denúncies, durant el mes d'agost el cos ha intensificat la vigilància als espais naturals amb l'objectiu de preservar la fauna i la flora, i garantir el compliment de les normes que els protegeixen i la seguretat de les persones. També que les activitats d'oci i turístiques no perjudiquin les explotacions agrícoles ni ramaderes.

Un altre dels objectius és fer tasques de prevenció d'incendis forestals, assegurar que l'accés als espais sigui d'una manera controlada i segura, controlar la circulació motoritzada i controlar l'acampada, un fenomen en auge. El cap del cos a la Catalunya Central, Jaume Bosch, veu imprescindible "no deixar rastre" i recomana informar-se de la normativa abans d'accedir al medi.

Diversos banyistes gaudeixen de la zona de bany de Pedret, al Berguedà. — Laura Busquets / ACN

El responsable ha fet una crida a gaudir de la natura de forma "responsable" i produir el mínim impacte possible. En aquesta línia, ha recordat que és indispensable respectar la senyalització, els camps de conreu, aparcar dins les zones habilitades i la prohibició de circular a motor camp a través, per senders i pel llit dels cursos d'aigua. Explícitament, ha demanat no fer foc ni fer servir fogons de gas i portar sempre el gos lligat.

La unitat de drons

Una de les eines que actua com un gran aliat dels Agents Rurals al medi natural és la unitat de drons, creada el 2017. Les aeronaus que fan volar tenen la possibilitat de captar imatges de gran definició, i els permeten detectar amb més agilitat les actuacions no permeses. El dispositiu compta amb el suport d'un helicòpter i les embarcacions de vigilància del Cos a la zona del Cap de Creus i Illes Medes i a les comarques de les Terres de l'Ebre i Tarragona.