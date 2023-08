Creixen les mostres de suport als detinguts per la suposada protesta contra la Vuelta, mentre la policia n'escorcolla les cases

Quatre veïns d'Osona han passat la nit a comissaria a l'espera de ser posats a disposició judicial després que fossin detinguts per part de la Policia Nacional acusats de preparar suposadament algun tipus d'acció de protesta contra la volta ciclista a Espanya, que aquest dissabte ha començat a Barcelona. L'entitat ha convocat una concentració de rebuig a l'arrest per a aquest diumenge a la comissaria que el cos té al barri de la Verneda de la capital catalana. Segons el digital El Món, els detinguts són veïns d'Osona i està previst que passin a disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Solsona.

D'altra banda, la Policia Nacional ha escorcollat aquesta nit i matinada els habitatges dels quatre osonencs detinguts dissabte per intentar boicotejar la Vuelta al seu pas per Catalunya. Segons ha explicat aquest diumenge Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, la defensa no els ha pogut visitar fins aquest matí, quan està previst que se'ls prengui declaració. En les hores vinents passaran a disposició judicial. Tal com ha dit en una concentració a la porta de la comissaria de la Verneda (Barcelona), els arrestats van estar presents durant l'escorcoll policial, que va durar quatre hores. Els agents van endur-se material informàtic. Les detencions es van produir al Solsonès, han explicat a l'ACN fonts policials.



"No sabem exactament de què se'ls acusa, quina acció o com ho volien fer. Tampoc sabem si pertanyen a algun col·lectiu o grup", ha reconegut Majoral en una protesta que ha reunit a mig centenar d'independentistes sota la pluja. Des d'Alerta Solidària, una organització de suport a l'activisme sobiranista, asseguren que els arrestats estaven emmanillats durant l'escorcoll, que ha tingut lloc aquesta nit entre les deu i les dues de la matinada.

"La detenció ens han dit que és pel curs d'una investigació a partir de la sospita que aquestes quatre persones preparaven una acció en contra del normal desenvolupament de la Vuelta ciclista espanyola", ha apuntat Majoral. Tanmateix, ha destacat que una advocada va intentar veure ahir a la nit als detinguts, però la policia li va impedir fer-ho fins aquest diumenge al matí.



"Esperem que, a partir d'aquestes declaracions, saber més que hi ha d'investigació per part de la Policia Nacional que hagi justificat una mesura tan excepcional com és la detenció, que ja porta 24 hores i que pel ritme que porta segurament es pugui acabar allargant 24 hores més si no passen a disposició judicial abans del migdia", ha agregat. Pel que fa al perfil dels arrestats, Alerta Solidària s'ha limitat a indicar que són "independentistes", "homes adults" i d'Osona, concretament de Vic, Centelles, Calldetenes i Tavèrnoles.

Mostres de solidaritat amb els detinguts

Tot i la falta d'informació, algunes fonts apunten que les acusacions serien, per a tots quatre, per delictes contra la seguretat viària, contra el medi ambient, un delicte de desordres i tot plegat pel delicte grup organitzat. S'ha celebrat una concentració davant la comissaria de La Verneda en protesta contra les detencions que ha desplegat una gran pancarta en solidaritat amb els arrestats i amb vigilància dels Mossos d'Esquadra. Altres entitats com Òmnium Cultural i l'ANC han expressat la seva solidaritat amb els detinguts.

El secretari general de JxCat, Jordi Turull, ha demanat aquest diumenge la llibertat immediata dels detinguts per amenaces contra la Vuelta, argumentant que "protestar no és delicte". En un missatge a la xarxa X, abans Twitter, Turull ha criticat les "actuacions policials prèvies i preventives" contra actes de protesta de l'independentisme. "Ja sabem quina intencionalitat tenen i com acaben normalment", ha afegit. També des d'ERC hi ha hagut nombroses mostres de suport. Des de la secretària general al president del partit, Marta Rovira i Oriol Junqueras, respectivament i altres dirigents republicans. Rovira deia a X: "Espionatge, informes prospectius, incriminació social i mediàtica…

Això és persecució de l'independentisme i repressió política.

Llibertat per als detinguts! i Junqueras: "La policia espanyola, contra les llibertats fonamentals i els drets humans. Llibertat detinguts! #Amnistia i #autodeterminació!". També han exigit l'alliberament nombrosos dirigents de la CUP com els diputats Carles Pellicer o Eulàlia Reguant, entre altres. Entitats com Òmnium o l'ANC s'han afegit a la denuncia per les detencions i també n'han exigit l'alliberament.

Convocatòria independentista

Diverses entitats independentistes han convocat actes de protesta durant el dies en què la cursa ciclista espanyola circuli per Barcelona i Catalunya. Òmnium Cultural ha fet una crida a mobilitzar-se i portar estelades als diversos punts per on passa la cursa ciclista, per fer "fer visible el conflicte polític català al món". "Aprofitem aquest esdeveniment amb ressò internacional per explicar la nostra causa arreu, mobilitzem-nos!", ha defensat Òmnium en un missatge a Twitter.

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i els Comitès de Defensa de la República (CDR) també han convocat accions per tot el territori per on passaran els ciclistes, demanant que la gent hi participi amb pancartes de l'11-S i estelades, per reivindicar davant el món que l'independentisme continua viu, segons diuen. En concret, l'ANC ha convocat a diversos carrers de Barcelona durant la primera etapa que es va fer aquest dissabte, però també en la majoria de les poblacions on passarà la segona etapa, així com en la tercera i la quarta, que van de Súria (Bages) a Arinsal (Andorra) i d'Andorra la Vella a Tarragona.