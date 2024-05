La Creu Roja atén un 33% més de persones en situació d'extrema vulnerabilitat que fa quatre anys

La Creu Roja va atendre 160.000 persones en situació d'extrema de vulnerabilitat a Catalunya el 2023, un 33% més que el 2019. És la xifra més alta dels últims cinc anys. Són persones que necessiten cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene, material escolar o ajuts per fer front a subministraments.

En el marc de la presentació del balanç del darrer any, el seu president, Josep Quitet, ha explicat que en total l'entitat va atendre unes 400.000 persones el 2023, de les quals el 53% eren dones. Quitet assenyala que la pobresa s'està cronificant. La coordinadora, Anna Sabaté, ha dit que tenen estudis que apunten que un 40% de les persones ateses estan en contacte amb l'entitat durant cinc anys o més.

Tot i que la renda mitjana familiar i l'ocupació han crescut, les privacions de moltes famílies també han augmentat a causa de la inflació de productes bàsics, subministraments o habitatge. També s'han atès 76.000 persones amb problemes de salut, gairebé el doble que el 2022, i les que reben ajudes pel copagament de medicaments, ulleres o audiòfons han crescut un 62%, fins a les 6.700.

Precisament, un informe d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) apunta que la precarietat afecta cada vegada sectors més amplis de la població, ja que tenir feina no assegura satisfer les necessitats bàsiques, i avisa que les polítiques públiques no són suficients. Aquest entitat va alertar que un de cada quatre es troba en risc de pobresa o exclusió a Catalunya, per sobre de la mitjana europea.



Es dupliquen les persones amb problemes de salut

Amb un pressupost de 145 milions, la Creu Roja va atendre més de mig milió de persones, de les quals unes 100.000 van ser a l'estranger, com a beneficiàries de projectes de cooperació internacional i acció humanitària d'emergències en països com Ucraïna, els terratrèmols de Turquia, Síria o el Marroc i les inundacions de Líbia, entre altres.

Un dels àmbits que ha crescut més ha estat les accions a favor de la salut, amb prop de 110.000 persones ateses, ja sigui amb accions preventives com les onades de calor o fred, la vacunació de la grip, la distribució d'ajuts sanitaris a persones que no poden fer el copagament o persones malaltes. Així, des del 2022 gairebé s'han duplicat les persones malaltes ateses, quasi 77.000. A més, han augmentat un 62%, de 4.150 a 6.707, les persones que han rebut ajudes sanitàries com el copagament de la medicació, ulleres o audiòfons, o que han estat acompanyades per accedir a la sanitat pública.