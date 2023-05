La crida a recuperar poder adquisitiu també marca les manifestacions de l'1 de maig de Girona, Lleida i Tarragona

Els sindicats han tornat a sortir al carrer arreu de Catalunya durant aquest 1 de Maig, Dia Internacional dels Treballadors. En aquesta jornada reivindicativa del moviment obrer a escala mundial, els sindicats principals Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT) a Catalunya s'han manifestat enguany sota el lema Apujar salaris, abaixar, preus, repartir beneficis.

Més enllà de la gran concentració de Barcelona, com sempre, la més multitudinària, així com l'alternativa de la CGT, els sindicats també s'han manifestat en altres capitals i grans ciutats del país. Ho han fet amb les reivindicacions generals relacionades amb l'augment salarial i la redistribució de beneficis, però també amb demandes locals com la relacionada amb la campanya de la fruita.

Caiguda de contractació a Ponent

Unes 500 persones s'han manifestat pels carrers de Lleida durant aquest 1 de Maig, però en dues marxes convocades: tot i que han sortit del mateix punt, la plaça del Treball, han transcorregut per zones diferents. Una ha estat la dels sindicats majoritaris CCOO i UGT i l'altra la de la CGT i col·lectius de l'esquerra independentista i anticapitalista.

Els sindicats principals han avisat sobre la caiguda de la contractació de temporers que hi haurà a les comarques de Ponent a causa de la important sequera que pateix el territori. Això provocarà inevitablement una davallada de la producció al sector fructícola.

Manifestació de la CGT amb motiu del Primer de Maig a Lleida. — Oriol Bosch / ACN

La secretària general de CCOO a Lleida, Cristina Rodríguez, ha lamentat que enguany amb la sequera no hi haurà tanta fruita i, per tant, menys feina. Per això, ha reclamat al Govern que compensi als pagesos les pèrdues que hi haurà pel que no es pugui collir. Així mateix, ha mostrat preocupació pel fet que puguin venir molts treballadors sense feina i ha demanat precaució a l'hora de fer "efectes crida".

Per la seva banda, José Luis Aguilá, secretari general de la UGT a Lleida, ha assegurat que les taules salarials en la contractació de treballadors per la campanya de la fruita és un dels cavalls de batalla a les comarques de Ponent pel que fa a les reclamacions dels sindicats. A més, ha afegit que per culpa de la sequera, el panorama "pinta molt malament".

La manifestació dels sindicats majoritaris ha comptat amb la participació d'unes 250 persones, segons els organitzadors. Pel que fa a la de la CGT, ha sortit una mitja hora abans des del mateix punt, també amb unes 250 persones.

Un miler de persones a Girona

Fins a un miler de persones s'han manifestat aquest dilluns a Girona en la mobilització convocada per CCOO i UGT per l'1 de Maig. La marxa ha arrancat al migdia de la plaça Independència i ha avançat per Jaume I per acabar a la plaça del Vi, passant per davant de la seu de la Generalitat.

La manifestació de l'1 de maig a Girona avançant per Jaume I. — Marina López / ACN

Els participants han llançat proclames contra la inflació com "Volem arribar a final de mes" o "Salari estable, conveni digne". Un altre dels eixos de reivindicació aquest Dia del Treball ha estat el clam per la redistribució de beneficis.

En aquest sentit, els sindicats denuncien que les empreses estan acumulant "grans beneficis" que no repercuteixen en els treballadors. Així, els consumidors estan perdent capacitat adquisitiva a "un ritme vertiginós".

L'hostaleria i la química, claus a Tarragona

A Tarragona, més de mig miler de persones s'han manifestat per reclamar un increment dels salaris davant l'escalada inflacionista. CCOO i UGT han tornat al carrer aquest 1 de Maig per demanar millors condicions laborals i per uns serveis públics de qualitat.

"A l'hostaleria no troben treballadors perquè s'incompleixen condicions de conveni i de contractació, els treballadors volen treballar en condicions dignes", ha afirmat el secretari general d'UGT de Tarragona, Joan Llort. També han exigit que s'implementin els plans d'igualtat i han criticat que taula de seguretat de la química estigui paralitzada.

La capçalera de la manifestació del Primer de Maig, amb els representants sindicals de CCOO i UGTsubjectant la pancarta, durant la manifestació feta a Tarragona. — Mar Rovira / ACN

La marxa ha arrencat a la plaça de la Imperial Tarraco i ha recorregut els carrers del centre de la ciutat. La protesta ha acabat davant de la seu dels sindicats amb la lectura d'un manifest.