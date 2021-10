Crida a la unitat independentista en la commemoració de l'1-O impulsada per Òmnium Cultural

Representants institucionals, partits i entitats independentistes han commemorat els quatre anys del referèndum de l'1 d'octubre en un acte davant l'Escola Ramon Llull, a Barcelona, un dels col·legis electorals més afectats per la violència policial aquell dia. Òmnium Cultural ha impulsat una fotografia de família a què s'hi han sumat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, membres d'ERC, Junts, la CUP i Comuns i entitats sobiranistes, com l'ANC, i en defensa dels drets humans.

S'han fet crides a la unitat independentista i a reafirmar-se en la independència "com a objectiu irrenunciable"

En l'acte s'han fet crides a la unitat independentista i a reafirmar-se en la independència "com a objectiu irrenunciable". També s'ha fet una defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia i no "estabilitzar-se" en l'autonomia espanyola. Després de la fotografia de família han pres la paraula bona part dels representants de partits i entitats. El primer ha estat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha fet una crida a no "malbaratar" el "llegat col·lectiu" de l'1-O i ha instat a preservar-lo "per damunt de les dinàmiques partidistes".

Cuixart també ha reclamat "recuperar l'actitud que va fer possible l'1-O" i ha denunciat que la violència policial exercida aquell dia segueix sense ser reconeguda. Estava present a l'acte Roger Español, a qui una pilota de goma de la Policia Nacional va treure un ull. "Exigim una reparació, que la violència sigui investigada i que es depurin responsabilitats", ha afirmat Cuixart. El president d'Òmnium, en llibertat des que el passat 23 de juny els nou líders sobiranistes van ser indultats, ha qualificat l'1-O de "punt de no-retorn", igual que ho ha fet el Govern en una declaració institucional a primera hora, i ha reafirmat la necessitat d'una aministia pels més de 3.500 represaliats.

Cuixart: "Exigim una reparació, que la violència sigui investigada i que es depurin responsabilitats"

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha dit que, malgrat la divisió per les diferències estratègiques que s'ha evidenciat al Parlament aquesta setmana entre independentistes, el missatge és optimista: "És possible trobar elements en totes les propostes a un camí de victòria contra l'Estat que combini la confrontació democràtica amb la legitimitat internacional i que respecti el mandat de l'1-O". També ha afirmat que la lliçó de l'1-O és que "el camí de la confrontació i ruptura democràtiques amb unitat entre les institucions i el poble és victoriós".



La presidenta del Parlament, Laura Borràs, també ha demanat recordar l'1-O i tenir-lo present perquè "no hi ha un camí enrere". "L'1-O es va fer amb unitat, generositat, confiança, il·lusió i l'esperança per a un millor futur. Tinguem-ho present perquè no hi ha un camí enrere, només podem anar endavant", ha dit Borràs.

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha destacat la "comunió" que es va viure l'1-O. Ha reclamat treballar per a una república catalana independent i ha recomanat "persistir" per aconseguir-ho. "Vam posar la nostra llibertat al servei de la llibertat del poble", ha assenyalat. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha remarcat que l'1 d'octubre va ser possible perquè hi va haver "una comunió profunda entre la societat i les institucions", que van entendre que "només junts tenien la capacitat de guanyar l'aposta per ser lliures".



Des de la CUP, Dolors Sabater ha posat d'exemple l'1-O i l'aturada de país del 3-O. N'ha destacat el "poder popular" i la "suma de complicats" que es van produir. "Aquesta és la brúixola que ens ha de portar fins a fer efectiva la independència", ha apuntat. Sabater ha demanat no deixar-se "arrossegar per una estabilització autonòmica". "L'independentisme ha recuperar l'estratègia", ha exigit.

L'acte ha comptat també amb la presència del vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, l'expresident Artur Mas, el president de l'Associació de Municipis per la Independència, Jordi Gaseni, a més de la diputada cupaire Eulàlia Reguant, el diputat dels Comuns al Congrés Gerardo Pisarello, el diputat del PDeCAT Genís Boadella, i el secretari d'Habitatge i membre de Demòcrates, Carles Sala. També hi havia representants dels sindicats UGT, Ustec Intersindical, IAC i Unió de Pagesos, de la Cambra de Barcelona, ​​d'organitzacions civils en defensa de la llengua, la cultura, l'habitatge i els drets humans, associacions independentistes, advocats i represaliats després de l'1-O.