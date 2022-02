Crida a la vaga de l'ensenyament el 23 de març d'una part dels sindicats en defensa de la immersió

El món de l'ensenyament viu un moment de convulsió. A la mobilització que el conjunt dels sindicats del sector han protagonitzat des d'aquest dijous ocupant la seu del Departament d'Educació en protesta pel nou calendari escolar ara s'hi suma una altra convocatòria de mobilització.

La Intersindical-CSC, la COS i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han cridat aquest divendres la comunitat educativa a fer vaga el proper 23 de març en resposta a la sentència del 25% de classes en castellà i "en defensa d'una educació pública i íntegrament en català". Al seu parer, aquesta sentència és una "peça més de l'estratègia" de l'Estat contra "l'eix vertebrador dels Països Catalans, la llengua pròpia". Però a més, han criticat la Generalitat per donar com a resposta una "corrua de paraules buides". De fet, acusen el departament de voler "liquidar" la immersió amb el nou decret d'ordenació dels ensenyaments.

Segons els convocants, l'administració "no només s'ha mostrat incapaç de defensar l'escola catalana, sinó també de destinar-hi els recursos necessaris per assegurar l'aprenentatge i la integració de tots els alumnes en un marc de cohesió i igualtat". És més, asseguren que amb el nou decret d'ordenació dels ensenyaments es pretén "flexibilitzar" la immersió en funció del context ambiental, és a dir, "liquidar-la trenta anys després que entrés legalment en vigor".



També critiquen que el departament hagi tirat endavant un reguitzell de canvis i mesures "decidides de manera unilateral i sense cap voluntat de negociació", com l'avançament del calendari.

Reunió amb Cambray després de la tancada

D'altra banda, mentre una part dels sindicats criden a la vaga en defensa de la immersió, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i el conjunt dels sindicats d'educació es reuneixen aquest matí després que unes desenes de representants sindicals hagin passat la nit tancats al Departament. Els sindicats van iniciar la tancada aquest dijous per protestar per la "imposició" del canvi en el calendari escolar. Els representants dels treballadors reclamen que s'obri un procés real de negociació ja que, a diferència del que diu Cambray, defensen que l'avançament de les classes sí afecta les seves condicions laborals. Els sindicats no descarten més mobilitzacions si la reunió no acaba amb el compromís d'una negociació.