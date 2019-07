La crisi climàtica irromp al primer pla de l’agenda política

Les evidències científiques i les creixents mobilitzacions de la societat civil, com ara les recents manifestacions dels Fridays for Future -fonamentalment protagonitzades per joves-, han generat progressivament una conscienciació en partits i institucions polítiques sobre la importància i la gravetat de la crisi climàtica. I, casualitat o no, aquest dimecres s’ha visualitzat tant a la Generalitat com a l’Ajuntament de Barcelona, les dues principals institucions catalanes.



El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que el Govern de la Generalitat convocarà una “cimera del canvi climàtic” a Catalunya en els propers mesos, per tal de treballar amb consens sobre aquesta qüestió. Ho ha fet al Parlament, durant la sessió de control al Govern. Segons el conseller, l’executiu català està compromès en la lluita contra el canvi climàtic i ha recordat que ja va declarar “l’emergència climàtica”.



Paral·lelament, aquest dimecres a la tarda se celebra la primera reunió de la Taula per l’Emergència Climàtica convocada per l’Ajuntament de Barcelona, en què més de 200 persones hi han confirmat l’assistència. La trobada, que servirà per declarar l’emergència climàtica, també servirà per avançar un primer pla d’acció que ha de preveure mesures a aplicar a curt, mitjà i llarg termini per abordar la qüestió. A la trobada hi haurà representants de l’Ajuntament, però també de la Generalitat i de l’Estat, així com membres de les entitats que formen part de la Xarxa Barcelona + Sostenible.



Entre d’altres qüestions, el Govern de Colau planteja mesures com limitar l’arribada de creuers a la ciutat -la més contaminada d’Europa per aquesta raó- i l’ampliació de l’aeroport. El Pla clima 2020-2025 pretén fixar mesures concretes per aconseguir reduir en un 45% les emissions des d’ara fins al 2030. Barcelona no és la primera ciutat europea a declarar l’emergència climàtica, ja que d’altres, com Amsterdam, ho han fet abans.