La crisi de la Covid-19 ja afecta un milió de treballadors a Catalunya

Un milió de treballadors s'han vist afectats per la crisi de la Covid-19 a Catalunya, segons els càlculs aproximats del sindicat Comissions Obreres (CCOO). L'organització suma els 528.119 treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO), que passaran a cobrar atur temporalment, al mig milió d'acomiadaments que calculen que s'han produït en les dues setmanes des que es va decretar l'estat d'alarma.

Els treballadors afectats per un ERTO són 10.000 més respecte a fa un dia, un augment inferior en comparació als registrats la setmana passada, segonsh ha detallat Europa Press. La província més afectada continua sent la de Barcelona, amb 49.773 ERTO i 413.075 treballadors als quals se'ls ha suspès el contracte temporalment i passaran a cobrar l'atur.



Un total de 69.260 expedients temporals s'han registrat telemàticament davant la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, l'autoritat laboral competent en Catalunya, segons les últimes dades disponibles del departament.



En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, el secretari general del sindicat a Catalunya, Javier Pacheco, ha detallat que gran part dels acomiadaments detectats són rescissions de contractes temporals, a temps parcials o fix de curta durada amb indemnitzacions poc abundants. En el pitjor moment de la crisi econòmica del 2008, a Catalunya hi va haver gairebé 950.000 aturats.

En aquest sentit, tant des de CCOO com des de l'altre sindicat majoritari, la UGT, demanen al servei estatal d'ocupació que faci "tot el que sigui necessari" per assegurar que els treballadors que ho necessitin percebin la prestació d'atur a principis d'abril i que no hagin d'esperar més d'un mes a rebre aquest subsidi.