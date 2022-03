Uns 1.500 taxistes, segons la Guàrdia Urbana, i uns 300, segons l'Ajuntament de Barcelona, s'han manifestat amb una marxa lenta aquest dimecres pel centre de Barcelona contra l'augment del preu dels carburants. La protesta ha començat a l'aeroport del Prat i s'ha traslladat fins al Parlament, on una representació del sector s'ha reunit amb els grups parlamentaris, amb l'excepció de Vox.



A la sortida de la trobada, el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, s'ha mostrat "molt satisfet" pel transcurs de la manifestació i per les reunions amb els grups. "Crec que ens ajudaran", ha comentat. Segons Álvarez, tots ells han estat d'acord en demanar que la Generalitat articuli ajudes per al sector.

La marxa s'ha iniciat passades les deu del matí a l'aeroport del Prat i ha recorregut la C-31 i tota la Gran Via fins a l'Arc del Triomf i el Parlament, on els taxistes, acompanyats d'una mitja dotzena de tractores en representació dels transportistes, han estacionat els seus vehicles. Gran part de la marxa lenta pel centre de la ciutat ha estat acompanyada per la pluja, que junt amb la manifestació dels taxistes i del sector educatiu han complicat encara més la circulació. De fet, les dues marxes han arribat a coincidir al Passeig de Picasso.

Tarifes que no compensen l'augment de costos

Un dels taxistes que ha participat a la manifestació, Jordi Molina, ha explicat a l'ACN que té 24 anys d'experiència en el sector i no havia viscut mai una protesta com la d'avui per culpa de l'augment del preu del combustible. A tall d'exemple, ha comentat que si abans gastava uns 45 o 50 euros per omplir el dipòsit del seu vehicle híbrid, amb un dipòsit més petit, ara en són uns 60 i escaig.



L'increment percentual encara és més acusat en el cas d'un company seu, Daniel, que ha vist com ara destina el doble en omplir el dipòsit i ha passat dels 45-50 euros fins a pràcticament els 100 euros. Daniel ha lamentat que les administracions "sempre van tard" i sosté, el cost que té fer una manifestació per als sectors econòmics és superior al de les demandes que reclama el sector.

José, un altre dels taxistes que ha estacionat el seu vehicle al Passeig Picasso, s'ha queixat que "al final no surt rendible" sortir a treballar. "Tenim una sèrie de despeses i els ingressos són menors", ha dit el taxista, que ha remarcat que el gasoil professional per al sector és també una demanda històrica. "Mai ens han fet cas", ha criticat José. A més, ha constatat que l'augment de tarifes de l'IMET (l'Institut Metropolità del Taxi) per a aquest any va ser insuficient per fer front a les despeses que s'han disparat proporcionalment.