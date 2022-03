El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que el Pla de recuperació econòmica pels efectes de la guerra a Ucraïna mourà un total de 16.000 milions d'euros. 6.000 milions seran mitjançant ajudes directes i rebaixes d'impostos. Els 10.000 milions restants es canalitzaran a través de crèdits ICO. El consell de ministres aprovarà aquest dimarts 29 tot un paquet de mesures en diferents àmbits com en energia, després de l'acord aconseguit divendres passat al Consell Europeu. S'hi reconeixia l'"excepció ibèrica" ​​per a Espanya i Portugal.

El Reial decret llei que aprovarà l'Executiu dimarts inclourà també una bonificació als combustibles de 20 cèntims per litre. El Govern estatal n'aportarà 15 cèntims i les petrolieres, 5. També s'hi inclourà l'augment dels beneficiaris del bo social de la llum, la quantia de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) i un límit a l'augment del preu dels lloguers en un màxim del 2%. Totes aquestes mesures excepcionals s'estendran fins al proper 30 de juny.

Sánchez ha avançat els eixos i les mesures concretes principals en el marc d'una conferència organitzada per Europa Press i la consultora multinacional McKinsey. A l'acte han estat presents diversos integrants del Govern espanyola com la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, així com nombrosos representants d'empreses de l'IBEX-35.

L'objectiu d'aquest pla "ambiciós", en paraules de Sánchez, és "protegir els sectors més vulnerables, repartir de manera justa els efectes de la crisi i la guerra i seguir el camí de creixement iniciat des de fa mesos".



Respecte al preu de la llum i el gas, després de l'aval "ibèric" de divendres passat, el president ha assenyalat que aquesta setmana presentaran la proposta conjunta entre Espanya i Portugal. "Tinc el convenciment que l'aprovació per part de la Comissió Europea es produirà en un molt breu termini de temps i l'endemà serà aprovada al Butlletí Oficial de l'Estat amb efectes immediats a les factures de la llum dels ciutadans", ha destacat.

En matèria laboral es posarà un fre als acomiadaments originats per les conseqüències econòmiques de la guerra, i es tornarà a recórrer als ERTO implantats durant la pandèmia.



El líder de l'Executiu també s'ha referit a les mesures aprovades per al sector del transport, que ha protagonitzat múltiples protestes durant els darrers dies. A banda dels 1.000 milions d'inversió en ajudes, Sánchez ha destacat l'aprovació d'una llei "que permeti als transportistes treballar per un preu just". Una mesura semblant a la que es va prendre amb el sector de la ramaderia.

Sánchez ha demanat "tots els actors polítics, institucionals i socials" el suport a aquest pla que s'aprovarà dimarts. Concretament els ha demanat que es posin "darrere aquest pla de xoc, per compartir aquesta vegada sí, el sentit del millor patriotisme".