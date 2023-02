Crit d'alerta del moviment per l'habitatge contra la llei de Junts per desnonar pisos ocupats

Entitats en defensa del dret a l'habitatge exigeixen que s'esmeni el text de la proposició de llei de Junts contra les ocupacions perquè no afecti les famílies vulnerables que es veuen obligades a ocupar un pis. Es tracta d'un text que es votarà aquest dimecres i que Junts va presentar quan encara estava al Govern, el setembre passat, en el marc d'unes reformes legislatives en matèria d'habitatge.

Reclamen a PSC i Junts unes esmenes "de mínims"

En una roda de premsa des del Parlament i acompanyades per representants d'En Comú Podem, ERC i la CUP, les entitats han tornat a alertar que si s'aprova la proposició de llei tal com està redactada pot perjudicar "greument" famílies vulnerables. "Si el PSC s'hi suma, la llei es pot aprovar demà amb vots del PSC, Cs, JxCat, PP i Vox", ha advertit Lucía Delgado, portaveu del grup promotor de la llei 24/2015 i de les PAH Catalunya. Delgado ha exigit una interlocució amb JxCat i el PSC perquè "recapacitin" i aprovin unes esmenes "de mínims".



El PSC ha afirmat que està d'acord amb la llei "d'entrada", tot i que ha presentat unes esmenes per acabar-hi de donar suport. La portaveu dels socialistes al Parlament, Alicia Romero, no se n'ha desmarcat, com li reclamaven les entitats i també els comuns: "Saben la nostra opinió, no els hem enganyat mai, hem estat honestos amb ells".

Les comunitats de veïns podrien reclamar un desnonament

La proposició de llei de JxCat que s'ha de votar afectaria pisos de grans tenidors i, segons remarquen les entitats, inclouria en el Codi Civil una via especial amb la qual una comunitat de propietaris podria acabar demandant als jutjats ocupacions que "alterin greument la convivència, l'ordre públic o posin en perill la seguretat o la integritat de l'immoble" per aconseguir el desallotjament.

Creuen que té "finalitats electoralistes"

Delgado ha assenyalat que la proposició "està mal formulada" i no trasllada la responsabilitat a qui "gestiona malament" el seu patrimoni. "Qui abandona els seus habitatges és la propietat", ha indicat. Per això, ha subratllat que en cas d'aprovar-se afectaria "greument" famílies vulnerables que, per exemple, ocupen un pis buit d'un banc. "La llei és un absolut despropòsit amb finalitats electoralistes", ha reblat.

La portaveu ha afirmat que si es vol abordar el problema de l'ocupació s'ha d'apostar per altres fórmules, com ara garantir el dret a l'habitatge, aplicar la llei 24/2015, regular els preus del lloguer o multar per no conservar habitatges en desús, entre altres.



A més, les entitats es mostren contràries al fet que siguin les mateixes comunitats de veïns o els ajuntaments els que puguin sol·licitar un desnonament. La Samanta, que ocupa un pis propietat de Blackstone, ha expressat durant la roda de premsa preocupació per aquest fet, ja que considera que es podria veure directament afectada per la proposició de llei. "Sempre et veuen amb mals ulls", ha apuntat sobre el veïnat encara que no hi hagi una mala relació o conflicte obert.

Més concreció i excloure les famílies vulnerables

Paula Cardona, també del moviment per l'habitatge, ha explicat en relació a les esmenes "de mínims" que exigeixen que haurien d'anar encaminades cap a dues bandes. D'una banda, que es faci una menció expressa per excloure les famílies vulnerables de la possibilitat de ser desnonades, i de l'altra que s'evitin generalismes a l'hora de parlar d'ocupacions "conflictives", de manera que es "graduï" en una escala.



Cardona ha comentat, per exemple, les dificultats que tenen sovint les famílies vulnerables que ocupen per accedir a subministraments bàsics i com el fet que punxin aquests subministraments podria considerar-se, d'acord amb el redactat de la llei, com una situació conflictiva, atès que els veïns poden veure-ho així. Per contra, ha defensat que el que cal en casos així és la instal·lació de comptadors socials.