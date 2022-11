Crit unànime de polítics i empresaris per acabar les obres del Corredor Mediterrani

La reivindicació d'acabar d'una vegada per totes les obres del Corredor Mediterrani ha tornat a unir empresaris i polítics de tots els territoris per on passaria, que demanen celeritat al Govern espanyol per enllestir una infraestructura que veuen bàsica. Uns 1.500 empresaris i els presidents de Catalunya, el País Valencià i Múrcia -tots de colors polítics diferents- s'han congregat aquest dijous al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) sota el lema "El nostre país ja no pot esperar més". "És una ofensa que no hi hagi una connexió que uneixi totes les ciutats del corredor", ha declarat el president de Mercadona, Juan Roig.

"Hem tardat tres hores i deu minuts de València a Barcelona. Anar de València a Madrid suposa una hora, i fer un València-Alacant és infinit", s'ha queixat Roig. També ha lamentat que Espanya sigui radial "en lloc de circular" i ha demanat a la societat civil que participi de la reclamació per tal de pressionar el govern espanyol.

El president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), Vicente Boluda, ha demanat posar punt final "a l'Espanya radial". Alhora, ha descartat que el corredor estigui enllestit abans del 2035. "Potser de Múrcia fins a la frontera estarà pràcticament acabat el 2026 o el 2027 (les dates que planteja la Moncloa), però fins a Algesires, segur que no", ha asseverat.

Aragonès lamenta la visió "centralista" del Govern espanyol

Pel que fa als polítics, el president català, Pere Aragonès, ha assegurat que el Corredor Mediterrani és una necessitat econòmica territorial i mediambiental, i ha lamentat la visió "absolutament centralista i radial" en la planificació de les infraestructures per part del Govern espanyol.

El president del Govern també ha demanat estudiar i analitzar si l'executiu estatal ha desviat inversions destinades al Corredor Mediterrani cap a altres infrastructures. "Anem tard, fa molt de temps que hauria d'estar en marxa i cada any que no tenim el corredor complet és un any que perdem en més competitivitat i un any que perdem en la lluita contra el canvi climàtic", ha conclòs.



Per la seva banda, el president del País Valencià, Ximo Puig, ha admès que l'actual govern de l'Estat "ha avançat un munt d'obres", però ha advertit de la necessitat "d'accelerar al màxim". "Estem parlant del futur de tot el país, no només de les comunitats de l'arc Mediterrani. Estrangular el creixement de l'arc Mediterrani és estrangular el creixement d'Espanya, i també d'Europa", ha avisat el dirigent socialista.