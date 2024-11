Crítiques de l'oposició de Badalona al viatge d'Albiol i membres del govern a Nova York per homenatjar Jordi Fernández

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, és de viatge aquesta setmana a Nova York on preveu trobar-se amb l'entrenador dels Nets de Brooklyn de l'NBA, el badaloní Jordi Fernández, nomenat recentment Fill Predilecte de la ciutat. El batlle va acompanyat de la quarta tinent d'alcalde, Rosa del Amo, i del cap de files del PSC, Fernando Carrera, per lliurar en mà el reconeixement. El consistori reconeix a Fernández la seva trajectòria i el paper en la difusió del nom de Badalona al món.

Davant de la notícia, els partits de l'oposició han posat el crit al cel. Consideren que la factura que això implica per a les arques municipals és "desmesurada" i que no està justificat."És una vergonya que aquestes persones facin 'pont' per anar a Brooklyn en lloc d'atendre les necessitats de Badalona", ha etzibat la líder de Guanyem, Dolors Sabater.

Badalona En Comú lamenta que s'hagi pagat un viatge amb diners públics "sense informar la resta de grups" i afirmen que el més lògic era homenatjar Fernández quan pogués ser a Badalona. Des d'ERC exigeixen aclarir el cost econòmic i els detalls del viatge, com el tipus d'allotjament i de vol, o que es detalli la presència d'assessors o personal municipal. El seu portaveu, Àlex Montornès, ho considera una "falta d'ètica greu" i un "mal ús dels diners públics".

Els partits també carreguen contra el fet que en la comitiva hi hagi el líder socialista Fernando Carrera. Des de Guanyem ho veuen com un "premi al col·laboracionisme", després que els socialistes hagin donat suport als pressupostos i les ordenances fiscals. "El PSC està actuant com un membre més del govern del PP", afegeix la portaveu dels Comuns, Aïda Llauradó. Els republicans també donen per fet que l'executiu ja és de 22 regidors, sumant els quatre dels socialistes als populars.

El govern municipal es justifica

El ple de l'Ajuntament va atorgar el passat cap de setmana aquest reconeixement a Fernández, el primer espanyol que dirigeix un equip de l'NBA. Però l'entrenador dels Nets no el va poder recollir, ja que és als Estats Units en plena competició. És per això que el govern municipal ha decidit organitzar el viatge amb l'alcalde per lliurar-li en mà. Es farà aquest dimecres al matí durant un entrenament, i posteriorment la delegació assistirà al partit dels Nets contra dels Boston Celtics.

L'executiu explica el viatge en clau de promoció de ciutat i justifica que "encara falten molts mesos perquè Jordi Fernández pugui tornar a la ciutat i se li pugui organitzar un acte d'homenatge". Sobre la presència de Carrera, l'equip d'Albiol argumenta que es tracta del partit de l'oposició amb més representació: puix que fer el nomenament d'un fill predilecte és una cosa "molt excepcional" s'ha considerat "adient" que hi anés. El govern municipal s'ha compromès a fer públics els costos a la tornada.