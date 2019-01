Crítiques de les defenses dels acusats al Govern espanyol per la contracampanya d'informació durant el judici de l'1-O

Més enllà de la sala del Tribunal Suprem on es desenvolupi formalment, el judici de l'1-O tindrà molts altres escenaris, com ara els carrers de les ciutats catalanes o d'algunes capitals on s'hi faran mobilitzacions i, òbviament, l'opinió pública internacional. El Govern espanyol ha decidit que pensa jugar amb força en aquest camp, abocant-hi directament recursos públics. En concret, la secretària d'estat per a Espanya Global, Irene Lozano, ha anunciat creació d'una campanya per "contrarestar la desinformació independentista" durant el judici. El departament, que depèn del ministeri d'Afers Exteriors que encapçala Josep Borrell, prepararà vídeos i campanyes a xarxes socials, a més de fer servir "portaveus acreditats" i "cuidar" els corresponsals estrangers, per assegurar-se que la seva versió del judici arriba als mitjans internacionals.



Lozano, diputada d'UPyD al Congrés entre 2011 i 2015, ha explicat en una entrevista a l'agència Efe que la campanya "s'ha muntat en gran part en veure que no hi havia un mecanisme [de defensa] quan la nostra reputació pateix atacs". "El tema català és hipersensible i el ministre és especialment sensible, hi ha molts àmbits des dels quals s'està treballant", ha afegit. Les seves paraules han provocat la reacció d'alguns dels advocats dels dirigents independentista. En concret, Andreu Van den Eynde, lletrat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, ha manifestat a Twitter que "d'entrada em sembla una violació flagrant de la Directiva 2016/343, del dret al judici just i la presumpció d'innocència. Aquest 'judici' paral·lel podria suposar la nul·litat del procediment".

L'alt càrrec del Govern espanyol també ha comentat que "som conscients que hi ha molt en joc i cal fer-ho bé". "El que hi ha ara és la seguretat absoluta que, si bé, en aquella època (l'1-O) la consigna era 'no es respon', ara sí; en la mesura en què això pugui danyar la nostra reputació, contestarem", ha recalcat. "Està clar que ens hi juguem molt. (...)Està clar que ells [els indepnedentistes] volen desprestigiar la democràcia i l'Estat espanyol tot el que puguin i per defensar això, que és la medul·la de l'Estat, hi ha d'haver diners i n'hi haurà per part del Govern [espanyol]", ha afirmat per rematar que "em consta que el poder judicial està molt ben preparat per explicar a la premsa espanyola i estrangera el que està passant de veritat, en termes jurídics i tècnics, perquè és previsible que tractin de desinformar, de fer males interpretacions de qüestions processals per augmentar el victimisme".



També s'ha pronunciat sobre la qüestió la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, per a qui és "evident" que en un judici tan mediàtic "hi haurà molta informació i desinformació". Segarra no s'ha mostrat partidària que hi hagi observadors internacionals durant el judici perquè, segons ella, aquest serà «transparent». Segons ella la justícia espanyola és "plenament respectuosa amb les garanties de tots" i ha recordat que el judici s'oferirà amb una retransmissió en directe. "Dubto que es pugui oferir més transparència", ha recalcat.