Crítiques pel tancament del centre d'acollida de temporers de Fira de Lleida abans d'acabar la campanya de la fruita

El dispositiu especial d'acollida de temporers sense sostre al pavelló 3 de Fira de Lleida tanca aquest divendres després d'oferir un centenar de places durant tot l'estiu des del passat 3 de juny. La plataforma Fruita amb Justícia Social ha criticat que un any més la Paeria de Lleida tanqui l'equipament quan encara no ha acabat la campanya de collita de la fruita, mentre l'executiu defensa que des del 20 d'agost ha disminuït l'afluència.

El portaveu de Fruita amb Justícia Social, Llibert Rexach, ha lamentat que el calendari d'obertura d'aquest equipament per a temporers no es faci pensant la durada real de la campanya de la fruita, i que el seu tancament provocarà que hi hagi un "augment important" de persones dormint als carrers. Alhora, ha valorat com a "nefast i indigne" aquest recurs, ja que no respecta la intimitat dels seus usuaris i això provoca que moltes persones acabin preferint dormir igualment al carrer.

En aquest sentit, ha afegit que la situació es repeteix un any més perquè la primera decisió que va prendre l'equip de govern de Fèlix Larrosa va ser aturar la construcció de l'alberg a Pardinyes que havia planificat l'anterior govern municipal. La plataforma ha lamentat que l'executiu municipal encara no hagi encarrilat una alternativa per a temporers després de descartar-ho. D'altra banda, ha criticat que la base principal del capital humà pel dispositiu es nodreixi de voluntariat i ha demanat contractar professionals.

Fruita amb Justícia ha fet un seguiment del perfil d'usuaris i asseguren que han constatat la presència de temporers amb papers i treballant per empresaris de la fruita. Segons Rexach, això podria suposar competència deslleial al sector, ja que els pagesos que contracten temporers de forma legal estan obligats a facilitar-los l'allotjament. En aquest sentit, han instat a la Paeria a obrir una investigació i que s'informi a Inspecció de Treball per interposar les sancions.

Ha baixat l'afluència

El govern municipal ha respost a les acusacions de Fruita amb Justícia Social assegurant que des del passat 20 d'agost hi ha hagut una "gran disminució" de les persones que requereixen allotjament temporal. En aquest sentit, han recordat que l'oferta de recursos municipals no només es limita al dispositiu del pavelló 3 sinó que compta amb 16 habitatges per a persones temporeres oberts i disponibles fins al 27 de setembre, i on actualment hi ha places buides.

Fonts municipals també han explicat que la gestió del dispositiu d'acollida a Fira de Lleida es fa a través de contractació pública i ho gestiona l'entitat Sant Joan de Déu. El contracte determina les dates d'inici i finalització per cobrir la pernoctació temporal del volum de persones que arriben durant l'estiu, que es concentra les darreres setmanes de juny, juliol i primeres d'agost, sostenen.

Així mateix, també recorden que el dispositiu s'ha allargat en el mateix període de temps que els anys 2022 i 2023. Tot i això, apunten que factors com la climatologia, entre d'altres, poden alterar la campanya i els fluxos de les persones que arriben. Des de Fruita amb Justícia Social es discrepa i asseguren que des de la institució insta als usuaris a anar marxant progressivament del pavelló a mesura que es va arribant a finals d'agost.