Cs denuncia a Torrent a la Fiscalia per admtre una moció "rupturista" de la CUP 

Ciutadans ha presentat una "denúncia penal" davant la Fiscalia contra el president del Parlament, Roger Torrent, i la resta de representants de JxCat i ERC a la Taula, per un presumpte "delicte de prevaricació", en haver permès l'admissió a tràmit d'una moció "rupturista" de la CUP.



Així ho ha anunciat el portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, després que el passat 26 de juny la Taula del Parlament admetés a tràmit una moció de la CUP en la qual es demanava reafirmar la validesa de la declaració independentista del 9 de novembre de 2015, que afirmava que les lleis i mocions que aprovi la càmera catalana prevalen pel que fa a les sentències del Tribunal Constitucional (TC).

Dies després, concretament el 2 de juliol, la Taula va rebutjar les peticions de reconsideració de Ciutadans, PSC i PP a l'admissió a tràmit de la moció de la CUP, aprovada en l'últim ple celebrat en el Parlament.



La denúncia contra Torrent i els altres tres membres de la Taula que van votar a favor de l'admissió a tràmit de la moció -Josep Costa i Eusebi Campdepadrós (JxCat) i Adriana Delgado (ERC)- va ser presentada aquest divendres davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.



Segons Carrizosa, l'aprovació de la moció situa al Parlament "novament en el marc del cop a la democràcia" de l'any passat, ja que demostra que les formacions independentistes "continuen amb el seu propòsit", i la Taula representa "un òrgan essencial" per als "plans del govern separatista de Quim Torra".



Ciutadans, ha advertit Carrizosa, "no està disposat al fet que es repeteixi la història a Catalunya", per la qual cosa no entén l'actitud del Govern de Pedro Sánchez, al que veu "inactiu davant l'ofensiva" dels independentistes.



Per a Carrizosa, Sánchez és "ostatge dels vots del separatisme", i per això desplega una "política de apaivagament", però "no li servirà".



Després que aquest cap de setmana el ministre de Foment, José Luis Ábalos, hagi acusat a Ciutadans d'estar "competint amb Le Pen" en missatges ultradretans, Carrizosa ha "lamentat que des del socialisme de vegades s'equivoquin d'adversaris".

Resposta de Torrent: "Cs persegueix el diàleg polític"

Per la seva banda el president del Parlament, Roger Torrent, ha acusat avui a Ciutadans de "perseguir el debat polític" en la càmera catalana i ha denunciat que "el seu problema no és la independència, és la democràcia".



Des de Twitter ha replicat Torrent: "Els mateixos que retiren símbols als carrers persegueixen el debat polític en el Parlament. El seu problema no és la independència, és la democràcia".

Els mateixos que retiren símbols als carrers persegueixen el debat polític al #Parlament. El seu problema no és la independència, és la democràcia. https://t.co/ZNSIw3XXJN — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 13 de agosto de 2018



En defensa dels quatre denunciats -Josep Costa i Eusebi Campdepadrós (JxCat) i Roger Torrent i Adriana Delgado (ERC)- ha intercedit el president de la Generalitat, Quim Torra, amb un missatge en Twitter.



"Al Parlament de Catalunya parlem. I discutim. I votem. De tot. És aquí on radica la sobirania del poble de Catalunya", ha escrit el president, que s'ha posat al costat dels denunciats "pel que faci mancada. I avanci, sempre avanci".

En el Parlament de Catalunya parlem. I discutim. I votem. De tot. És aquí on rau la sobirania del poble de Catalunya. Gràcies President @rogertorrent VP @josepcosta @ECampdepadros @adrianadelgadoh. Al vostre costat pel que calgui. I endavant, sempre endavant. https://t.co/ZKT7QShL64 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 13 de agosto de 2018



També a través d'un tuit, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha expressat "tot el suport" als quatre membres sobiranistes de la Taula, ja que "alguns volen guanyar en els tribunals el que no han aconseguit en les urnes".

Per la seva banda, el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, ha interpel·lat a través de Twitter al portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa: "Entenc que si sempre que no us agrada una decisió amenaceu amb querella, a la qual fa 25 us veieu obligats a posar almenys una denúncia per no perdre credibilitat".

Benvolgut @carrizosacarlos,

entenc que si sempre que no us agrada una decisisó amenaçau amb querella, a la que fa 25 us veieu obligats a posar almenys una denúncia per no perdre credibilitat. Però això no canviarà que la mesa del Parlament no pot prevaricar per permetre un debat. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 13 de agosto de 2018



"Però això no canviarà que la Taula del Parlament no pot prevaricar per permetre un debat", ha al·legat Costa, que en un altre tuit ha afegit: "Com diria Sèneca, l'única arma que tenen per fer-nos callar és la por. Si nosaltres no tenim por, ells no tenen poder. I ara ja no ens fan por"