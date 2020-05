Cues quilomètriques als comerços del Pertús després del desconfinament parcial a França

L'inici del desconfinament a França que permet als ciutadans moure's a una distància de 100 quilòmetres de casa ha provocat, aquest dilluns, cues quilomètriques i una "allau" de compradors a la població fronterera del Pertús. La policia ha muntat un cordó policial per regular l'accés als comerços de la banda empordanesa mentre que els compradors francesos i nord-catalans han fet cua a l'altre costat de carrer, en territori francès (perquè la frontera separa una vorera de l'altra). Molts clients anaven amb mascareta però, mentre esperaven poder travessar el carrer i anar a comprar als estancs o als supermercats, no es respectaven les distàncies de seguretat. "Intentem posar ordre com podem", ha afirmat un dels comerciants.



Aquest dilluns ha començat el desconfinament progressiu a França. Entre les mesures adoptades per les autoritats, s'ha aplicat la lliure mobilitat dels ciutadans i sense autorització fins a 100 quilòmetres de casa seva. Això ha provocat una "allau" de clients de Perpinyà i d'altres poblacions properes fins al Pertús. Segons algunes fonts, a primera hora s'han arribat a concentrar fins a 2.000 persones per comprar als establiments de la part empordanesa.

El Pertús té la peculiaritat que una banda del carrer és territori francès i l'altra ja és l'Alt Empordà. Per tant, només cal creuar la vorera per travessar la frontera. L'afluència massiva de clients ha fet que la policia regulés l'accés a la part empordanesa. Cordons policials han marcat físicament la frontera i agents de la Policia Local de la Jonquera, dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han vetllat perquè es respectessin les distàncies de seguretat.



Treballadors, sobretot dels estancs que és on s'han format més cues perquè el tabac és més barat que a França, comprovaven que els clients respectessin la limitació d'aforament als comerços i els marcaven els torns per entrar a comprar. A la part empordanesa, distància de metre i mig o dos metres entre els compradors però no ha estat així a la part francesa.



Els clients han fet cua al mig del carrer o a la vorera en territori francès. Tot i que molts duien mascareta, al llarg del matí no s'ha respectat la distància de seguretat entre les persones. Tampoc hi ha hagut cap dispositiu d'alguna policia francesa per organitzar les cues al seu territori i garantir la distància social.

"Ens hem trobat una situació desbordada que no esperàvem, a França han passat de fase i ens hem trobat amb una allau de gent que han vingut, sobretot, a comprar tabac", ha explicat el responsable del supermercat Frontera, Sergio González. "El problema és que estem en dos territoris, i les competències depenen d'unes autoritats o d'unes altres, intentem posar una mica d'ordre quan passen a territori espanyol, però a l'altra banda ha de ser la policia francesa qui s'ocupi de la situació", ha afegit.



Un cop en territori empordanès, ha detallat González, tant els supermercats com els estancs han fet complir l'aforament restringit: "Els proveïm de guants, mascaretes, i intentem que respectin les mesures de seguretat com bonament podem". "Nosaltres limitem l'accés segons l'aforament, però no podem regular l'accés al poble", ha dit.

Sortint de comprar de l'estanc 3, el que hi ha a l'extrem més proper a la Jonquera, Natalia Jordan ha explicat que viuen a 30 quilòmetres del Pertús i han decidit aprofitar el primer dia de suavització de les mesures de restricció per anar a comprar, tant a l'estanc com al supermercat. "És normal que hi hagi tanta gent i cotxes, tothom ve a comprar aquí perquè és menys car que a França", ha explicat i posa com a exemple que als estancs empordanesos pot comprar el tabac a meitat de preu que en territori francès.



"De tot, venim a comprar de tot, també carn, pasta o menjar perquè és més barat", ha apuntat. Jordan, que anava amb mascareta i acompanyada del seu fill, ha explicat que, mentre han estat fent cua, han intentat preservar les distàncies per frenar la propagació del coronavirus. "Tranquil·la, però hi ha gent a tot arreu", ha dit.



Un altre client, Juan Pedro Hernández, ha arribat al Pertús a les nou del matí i a les dotze encara no havia aconseguit comprar tabac. "Fa tres hores que espero, però s'ha de mirar per l'economia", ha apuntat en declaracions a l'ACN. Ell viu a Perpinyà: "És un dia excepcional, és el primer dia que ens han deixat anar i tothom ha vingut fins al Pertús pels preus".



"S'ha de tenir paciència i fer cua, no hi ha cap altre remei", ha afegit amb resignació. Tot i alguna escena de tensió o nervis, sobretot quan els cossos policials ha redirigit la cua perquè es formés en territori francès, considera que el dia de compres s'ha pogut fer amb certa normalitat. Les imatges parlen per si mateixes i evidencien que, almenys a les cues, els clients s'han amuntegat sense mantenir la distància social.